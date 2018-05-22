«В срыве гитлеровского блицкрига его большая заслуга»: как царский офицер Борис Шапошников стал советским маршалом

Сто лет назад в ряды Красной армии вступил Борис Михайлович Шапошников. Талантливый царский офицер, отмеченный Высочайшим благоволением императора, стал одним из создателей советских вооружённых сил. Маршала Шапошникова, которого, по многочисленным свидетельствам современников, особенно ценил Иосиф Сталин, историки называют выдающимся военным организатором. Он стал архитектором разгрома гитлеровских войск под Москвой — первого крупного поражения вермахта. О боевом пути маршала — в материале RT.

Борис Михайлович Шапошников родился 2 октября 1882 года под Златоустом в семье управляющего винокуренным заводом и учительницы. Родом он был из оренбургских казаков. Окончив Красноуфимское промышленное и Алексеевское реальное училища, Борис избрал для себя военную карьеру. Но юнкером с первой попытки он не стал — помешала болезнь.

Проработав более полугода делопроизводителем на винном складе, Шапошников ещё раз попытался вступить на военное поприще, и на этот раз судьба оказалась к нему благосклонна. В 1903 году он стал лучшим выпускником московского Алексеевского военного училища и был произведён в подпоручики.

Прослужив четыре года в Туркестане, Шапошников поступил в Императорскую Николаевскую военную академию. Об этом периоде своей жизни он впоследствии отзывался прохладно, подчёркивая значение семейных связей в армии и заносчивость выходцев из знати. По словам будущего маршала, с бароном Врангелем, который был его однокурсником, они даже не разговаривали.

В 1910 году Шапошников окончил академию и получил звание штабс-капитана. На два года он вернулся в Туркестан. Пока многие другие офицеры тратили время на застолья и игру в карты, будущий маршал каждый день по два часа читал книги по тактике.

Б.М. Шапошников в годы Первой мировой войны

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В 1912-м Шапошникова перевели служить в Польшу на должность старшего адъютанта штаба 14-й кавалерийской дивизии. Там его и застала Первая мировая война. В боях он получил контузию. Война поспособствовала его карьерному росту — вскоре он стал помощником старшего адъютанта разведотдела штаба 12-й армии, а затем — начальником штаба отдельной сводной казачьей бригады. Позже он исполнял обязанности начальника штаба Туркестанской дивизии. За боевые заслуги офицер был удостоен Высочайшего благоволения царя.

В отличие от многих других военных, после революции Борис Шапошников не подвергся репрессиям со стороны новой власти и не стал жертвой собственных солдат. В 1917 году, уже при Временном правительстве, он был произведён в полковники и назначен командиром полка. В ноябре того же года съезд делегатов военно-революционных комитетов избрал его командиром Кавказской гренадёрской дивизии.

Однако уже в марте 1918 года Борис Шапошников демобилизовался — императорская армия фактически прекратила своё существование.

На службе Советам

Вскоре после увольнения бывший комдив устроился на должность секретаря Казанского народного суда, но новая служба пришлась ему не по вкусу. Он начал наводить у бывших сослуживцев справки о возможности вступить в ряды Красной армии. О его стремлении узнало советское руководство, и инициатива бывшего командира царской армии была встречена благосклонно.

22 мая 1918 года Борис Шапошников стал красноармейцем.

«Многие царские офицеры прекрасно понимали, что Антанта разрушает Россию. Англичане потом цинично вспоминали: «Белые» думали, что мы помогаем им воевать с большевиками, а на самом деле это они нам помогали — делить Россию на части». Поэтому многие офицеры и выступили за целостность страны, за возрождение империи — пусть даже красной», — рассказал в беседе с RT военный историк Юрий Кнутов.

Сражение времён Гражданской войны

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По словам эксперта, у Белого движения не было внятной идеологии и чёткого видения будущего страны, большевики же ясно давали понять, что при них Россия будет единой. Согласно подсчётам историков, в начале Гражданской войны от 70 до 75 тыс. бывших царских офицеров встали под красные знамёна. Это составляло около 30% от всего старого офицерского корпуса и свыше 40% от тех, кто остался в строю (треть командиров царских времён не пожелали оставаться на военной службе в принципе). Среди офицеров Генерального штаба Советам решила служить почти половина его сотрудников — 639 человек, в том числе 252 генерала.

«За все годы Гражданской войны количество бывших царских офицеров в рядах Красной армии превысило численность тех, кто воевал за Белое движение», — подчеркнул Кнутов.

Вступив в Красную армию, Шапошников быстро продвинулся по службе. На первых порах он был помощником начальника Оперативного управления штаба Высшего военного совета, но уже через несколько месяцев стал начальником разведывательного отдела Штаба Реввоенсовета и сотрудником Высшей военной инспекции Красной армии. Год спустя Шапошников возглавил Оперативное управление Полевого штаба.

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Бывший царский офицер стал одним из авторов плана по разгрому деникинских войск и кампании 1920 года. В 1921-м Шапошников получил одну из высших советских наград — Орден Красного Знамени — и занял должность первого помощника начальника штаба Красной армии.

В 1920-е годы Шапошников сначала командовал Ленинградским и Московским военными округами, а в 1928-м стал начальником Штаба РККА. Занимая высокие руководящие должности в армии, он параллельно работал над своим фундаментальным трудом в области военного искусства — книгой «Мозг армии». В ней Шапошников дал точный прогноз относительно характера будущих войн, а также сформулировал ряд предложений в области управления войсками и функционирования генерального штаба страны.

Несмотря на то что Шапошников служил Советам, проводившим политику воинствующего атеизма в 1930-е годы, от своих религиозных убеждений он так и не отказался. Он был выходцем из глубоко верующей семьи и, даже будучи красным командармом и советским маршалом, носил крестик и ладанку, за что его многие осуждали. Одно время в СМИ циркулировала семейная легенда Шапошниковых, согласно которой от недоброжелателей маршала защитил лично Иосиф Сталин, как-то демонстративно поинтересовавшийся у него: «Ну что, Борис Михайлович, будем молиться за Родину?»

В начале 1930-х будущий маршал подвергся кратковременной опале и был понижен в должности до командующего войсками Приволжского военного округа, но достаточно быстро вернулся на военно-политический олимп. Он стал начальником Военной академии имени Фрунзе, затем снова возглавил Ленинградский округ, а в 1937-м — Генеральный штаб Красной армии. В 1940 году ему было присвоено звание Маршала Советского Союза, после чего Шапошников по состоянию здоровья на некоторое время перешёл на должность заместителя наркома обороны по сооружению укрепрайонов и члена Комитета обороны при Совнаркоме.

Сорванный блицкриг

В самом начале Великой Отечественной войны Шапошников занимался вопросами эвакуации, а 21 июля 1941 года возглавил штаб главкома Западного направления. 29 июля маршал Шапошников вернулся на должность начальника Генштаба РККА.

«Шапошников оказался во главе Генштаба в решающий момент Великой Отечественной войны — с лета 1941 по весну 1942 года. Контрнаступление под Москвой, архитектором которого он был, переломило ход войны. Советские войска, несмотря на все проблемы с поставками боеприпасов, транспортом и танками, смогли нанести вермахту тяжёлое поражение, от которого тот, по сути дела, так и не оправился», — рассказал в интервью RT военный историк и писатель, кандидат исторических наук Алексей Исаев.

Битва за Москву

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Кнутов отметил, что «в срыве всего гитлеровского блицкрига есть большая заслуга лично Шапошникова».

В мае 1942 года Шапошников снова стал заместителем наркома обороны. Ещё через год его назначили начальником Военной академии Генерального штаба.

Несмотря на тяжёлую болезнь — рак желудка — маршал Шапошников до последнего старался исполнять свои обязанности.

26 марта 1945 года выдающегося военачальника не стало. Шапошников не дожил до победы всего 44 дня. Страна простилась с маршалом 24 залпами 124 артиллерийских орудий. Его прах похоронен в Кремлёвской стене.

«У Шапошникова не было множества возможностей проявить себя как полководца, непосредственно командующего войсками. Однако он, вне всякого сомнения, был выдающимся организатором и теоретиком военного искусства, внёсшим весомый вклад в развитие Красной армии и победу в Великой Отечественной войне», — резюмировал Кнутов.