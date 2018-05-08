Герои в жизни и на экране: Минобороны опубликовало личные дела прототипов персонажей кинокартин о ВОВ

Министерство обороны РФ опубликовало архивные документы с данными об участниках ВОВ, которые стали прототипами героев советских фильмов о войне. Из наградных листов, боевых сводок и личных характеристик можно узнать о реальных судьбах персонажей лент «Командир счастливой «Щуки», «Экипаж машины боевой», «В небе «ночные ведьмы», «Аты-баты, шли солдаты», «Батальоны просят огня». Как советский кинематограф увековечил героев Великой Отечественной войны — в материале RT.

Министерство обороны РФ опубликовало архивные документы, посвящённые участникам Великой Отечественной войны, судьбы которых легли в основу советских фильмов «Экипаж машины боевой», «Командир счастливой Щуки», «В небе «ночные ведьмы», «Аты-баты, шли солдаты», «Батальоны просят огня». Среди материалов, впервые ставших достоянием общественности, — аттестационные и наградные листы, личные характеристики будущих прототипов киногероев, а также журналы боевых действий.

Из документов, которые стали доступны на сайте МО РФ, можно почерпнуть сведения о погибших красноармейцах под селом Тарановка в 1943 году. Эти события послужили основой для сюжета картины «Аты-баты, шли солдаты». Кроме того, Минобороны разместило на своем ресурсе боевые сводки о переправе РККА через Днепр в августе 1943-го. Эта операция легла в основу фильма «Батальоны просят огня». Однако большинство документов посвящено прототипам героев кинолент «Командир счастливой «Щуки», «Экипаж машины боевой», «В небе «ночные ведьмы».

Танкист, сценарист, режиссёр

Оборонное ведомство опубликовало наградной лист гвардии лейтенанта Александра Милюкова, советского танкиста-аса. Он послужил прообразом старшины Сани Меньшова, главного героя фильма «Экипаж машины боевой».

Лейтенант Милюков Александр Иванович

© military-movies.mil.ru

Будущий офицер РККА Милюков родился в Пензе, где окончил гражданское авиационное училище, а с началом Великой Отечественной решил переучиться на военного лётчика. Тяжёлая травма, полученная во время учебного полёта, не позволила Милюкову продолжить службу в ВВС. Тогда он переучился на механика-водителя танка. Сперва Милюков воевал на КВ-1, а затем пересел на Т-34. Вскоре молодой танкист стал командиром боевой машины. Он участвовал в боях под Харьковом, на Курской дуге, в Берлинской операции и других сражениях.

«В боях за город Гольсен Милюков в составе экипажа уничтожил один тяжёлый танк, один средний танк и до 50 солдат и офицеров противника. В уличных боях за Берлин под сильным огнём противника он своим танком таранил один завал, при этом уничтожил один зарытый танк, четыре зенитных орудия, шесть пулемётов и до 70 солдат и офицеров противника», — сказано в листе о присвоении офицеру звания Героя Советского Союза.

После войны Милюков решил связать свою жизнь с кино. Он окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии и устроился на Одесскую киностудию, где долгое время работал режиссёром. Кроме того, он снялся в качестве актёра в фильме «Авдотья Павловна», а также написал сценарий ленты «Экипаж машины боевой».

В этой картине рассказывается история поединка советского танка Т-34 под управлением молодого старшины с экипажем немецкого «Тигра», который подбил множество машин Красной армии. Благодаря хорошо организованной засаде советским танкистам удаётся уничтожить «Тигр». За основу сюжета был взят первый поединок Милюкова с немецким танком в бою за Харьков. В картине есть и другие параллели с боевым прошлым Милюкова. В частности, главный герой фильма также родом из Пензенской области, а на борт его Т-34 нанесена надпись «Пенза мстит».

© Кадр из фильма «Экипаж машины боевой»

Два подвига и один фильм

Из опубликованных российским оборонным ведомством документов можно также узнать о судьбе прототипов героев фильма «Командир счастливой «Щуки». В ленте рассказывается история подвига советских подводников, которые в сложных условиях топят немецкое транспортное судно с солдатами и боеприпасами на борту. Они ходят на лодке семейства Щ, которое получило у моряков прозвище «Щука».

В картине есть два эпизода, имевших место в реальной жизни. Так, в марте 1942 года лодка Щ-421 капитан-лейтенанта Фёдора Видяева подорвалась на мине вблизи территории противника, в результате чего потеряла ход и способность погружаться под воду. Моряки не растерялись и сделали парус из брезента. Об этом сказано в вахтенном журнале, который публикует Минобороны.

«Из брезентов, имеющихся на лодке, сделано два паруса и закреплено на перископах», — отмечается в документе.

Это помогло «Щуке» начать движение, однако оно осложнялось погодными условиями: шёл снег, море было неспокойно и видимость была плохой.

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Как сказано в вахтенном журнале, в результате лодка дала крен на 30 градусов по левому борту. После этого команда субмарины спрятала все секретные документы в сейф и приготовилась взорвать лодку. Однако в этот момент появилась другая советская субмарина, которая приняла на борт экипаж «Щуки». Пустую повреждённую подлодку потопили с помощью торпеды. Последним гибнущее судно покинул его командир Видяев, что также отражено в документах. В картине «Командир счастливой «Щуки» капитан Алексей Строгов возглавляет экипаж, который спас команду Видяева. В реальной жизни это сделали подводники под руководством Виктора Котельникова.

Также в фильме отражён другой эпизод, произошедший во время попыток немецкого миноносца уничтожить советскую лодку Щ-403 капитан-лейтенанта Семёна Коваленко 19 февраля 1942 года. Тогда один из кораблей вражеского флота поразил «Щуку», бывшую в надводном положении, из крупнокалиберного орудия. Второй миноносец зашёл с другого борта лодки и также начал её обстреливать. Как следует из вахтенного журнала, который опубликован российским Минобороны, в этот момент командир лодки находился на палубе и отдал команду на срочное погружение. Он понимал, что спуститься на борт «Щуки» не успеет, и тем не менее отдал распоряжение не пытаться его спасти. В момент погружения немцы начали стрелять из всех имевшихся орудий, однако лодка смогла благополучно уйти под воду. Её командир в результате потерял ногу и попал в плен. В 1944 году его расстреляли в концлагере.

В фильме «Командир счастливой «Щуки» Строгов поступает так же, как и погибший Коваленко, но не попадает в руки фашистов, а гибнет в результате взрыва снаряда.

Капитан Коваленко и Пётр Вельяминов в фильме «Командир счастливой «Щуки»

© military-movies.mil.ru; кадр из фильма «Командир счастливой «Щуки»

При создании ленты съёмочная группа режиссёра Бориса Волчека была вынуждена буквально на коленке создавать спецэффекты.

«Тогда сложной компьютерной графики не существовало, а бюджет фильма был не очень большой, а значит, о каких-то съёмках с участием реальных кораблей мечтать не приходилось. Художники и техники создали макет «Щуки», сильно уменьшенный в размерах. После этого соорудили небольшой бассейн, куда налили всего два сантиметра воды и подсветили её с помощью прожектора. Макет лодки при съёмке перевернули, подвесив его за специальные небольшие рельсы. А во время монтажа кадры перевернули. В результате получилось изображение, когда камера как будто лежит на дне, а лодка плывёт над ней и зритель видит её дно и поверхность воды», — рассказала RT заведующая музеем киностудии Мосфильм Елена Морозова.

Сейчас макет «Щуки» является частью экспозиции Мосфильма.

«Ночные ведьмы» в кино и в жизни

Целая серия документов, опубликованных Минобороны, посвящена 46-му гвардейскому ночному бомбардировочному полку. В этом соединении служили лётчицы. Позже про их подвиги был снят фильм «В небе «ночные ведьмы». Именно так прозвали немцы советских лётчиц.

Связной самолет По-2 в полёте, 1943 год

© Борис Вдовенко / РИА Новости

«Девушки летали на самолётах По-2 (У-2), разработанных в 1928 году, это бывшие учебные самолёты-бипланы, сделанные из дерева, фанеры и полотна. Почему решили воевать именно на этих машинах? В СССР в начале войны не хватало современных бомбардировщиков. А У-2 был очень прост в производстве и ремонте, кроме того, он был очень лёгок в управлении и «прощал» лётчикам даже грубые ошибки. Обучить управлению такой машиной можно было сравнительно быстро», — рассказал в беседе с RT военный историк, специалист по военной авиации в Великой Отечественной войне Михаил Тимин.

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По его словам, вооружение самолёта могло принести врагу значительный ущерб, а точность бомбометания была весьма высокой, так как пилоты У-2 действовали с малых высот и легко наводили свои машины на цель.

«Эти бомбардировщики могли нести две 100-килограммовые бомбы. Их прямое попадание полностью уничтожало немецкие танки и самоходки любых типов, а также блиндажи и склады с ГСМ и боеприпасами», — отметил эксперт.

По его словам, У-2 применялся ночью, потому что у немцев долгое время было мало истребителей, способных выполнять перехват машин в ночное время, а кроме того, днём У-2 был крайне уязвим для огня зенитной артиллерии противника.

Фильм «В небе «ночные ведьмы» был снят режиссёром Евгенией Жигуленко, которая сама служила в 46-м полку и закончила войну в должности командира звена. Минобороны опубликовало её наградной лист, где сказано, что лётчице присвоено звание Героя Советского Союза. В документе, датированном 11 января 1945 года, отмечается, что будущий режиссёр воевала на фронте с 1942 года, за это время она совершила 773 вылета на По-2. Во время боевых операций Жигуленко сбросила на врага 89 т бомб и 70 тыс. пропагандистских листовок.

Капитан Жигуленко Евгения Андреевна

© military-movies.mil.ru

Боевые задачи Жигуленко нередко выполняла с риском для жизни.

«В ночь на 9 апреля 1943 года на северной окарине населённого пункта Крымская экипаж был схвачен пятью прожекторами противника и сильно обстреливался зенитной артиллерией. Не теряя самообладания, умелым манёвром экипаж Жигуленко вывел самолёт из-под обстрела и прожекторов и произвёл точное бомбометание на цель, в результате чего последовал мощный взрыв на земле, а затем — шесть повторных взрывов. Предположительно, взорвался склад с боеприпасами противника. Это подтверждают экипажи гвардии лейтенанта Колпаковой, гвардии ст. лейтената Себровой и гвардии капитана Смирновой», — сказано в документе.

С войны вернулись не все

Также оборонное ведомство опубликовало и служебную характеристику командира 46-го авиаполка Евдокии Бершанской. Там сказано, что она командует соединением с момента его создания — с декабря 1941 года.

«Полк сформирован из девушек-добровольцев, которые не служили в Красной армии. И в условиях боевой жизни товарищ Бершанская смогла сформировать дружный боевой коллектив, который хорошо выполнял боевую работу в сложных условиях Великой Отечественной войны», — гласят материалы характеристики, датированной июнем 1945 года.

Также отмечается, что она умела управлять не только У-2, но и самолётами Су-2 и Як-6, однако при этом на боевые задания «летала мало и особого желания не проявляла».

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Тем не менее командование сочло, что она удачно руководила полком, за что её наградили орденом Суворова III степени. Им поощряли командиров за успешную организацию деятельности боевых подразделений. Бершанская стала единственной женщиной, которая была удостоена этой награды. В фильме Жигуленко Бершанскую сыграла актриса Валерия Заклунная.

Не обошлось в 46-м авиаполку без потерь. В ленте «В небе «ночные ведьмы» погибает сероглазая красавица Оксана Захарченко, которую играет актриса Валентина Гришина. Одним из прототипов этой героини была гвардии старший лейтенант Евгения Руднева. К началу войны она была студенткой мехмата МГУ им. Ломоносова, а также увлекалась астрономией, подолгу ведя наблюдения в обсерватории на Красной Пресне. Как и прочие лётчицы, в РККА она вступила добровольно. Руднева стала штурманом пилота Паны Прокопьевой. Как следует из наградного листа Рудневой, вместе со своей напарницей они в 1942—1943 годах совершили 3460 вылетов и во всех случаях выполнили поставленную задачу. При этом не раз девушки подвергались обстрелу зенитной артиллерии врага. 9 апреля 1944 года во время очередного вылета снаряд зенитной немецкой пушки угодил в мотор У-2 Прокопьевой и Рудневой, самолёт загорелся и рухнул на землю.

Наградной лист на присвоение звания Героя Советского Союза посмертно Рудневой Е.М. ФОТО 1

© military-movies.mil.ru

«Экипаж сгорел вместе с самолётом. Эти данные подтверждают экипажи гвардии лейтенанта Себровой, гвардии лейтенанта Меклин, гвардии лейтенанта Тихомировой», — отмечается в наградном листе.

Рудневой было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Историк Михаил Тимин отмечает, что в целом лётчицы 46-го полка несли потери реже, чем пилоты других соединений.

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«Сбить самолёт данного типа было не так-то просто: он летал на сверхмалых скоростях: 100—120 км/ч. Немецкие истребители были рассчитаны на противостояние с гораздо более быстрыми машинами. Поэтому живучесть У-2 составляла 1000 часов полёта и выше. Для сравнения: более новые бомбардировщики сбивали после 200 часов налёта, а истребители — после 400», — отметил Тимин.

Специалист подчеркнул, что если У-2 всё же подбивали, то шансов спастись у его пилотов было крайне мало.

«Увы, материал, из которого он был сделан, очень быстро горел, а парашют на таких малых высотах зачастую просто не успевал раскрыться», — пояснил историк.

Он также подчеркнул, что воевали на этих бомбардировщиках не только женщины.

«Большинство соединений были мужские. И только 46-й полк состоял из девушек. Их никто не призывал — они добровольно решили защищать Родину, и военное руководство СССР решило использовать их стремление именно таким образом», — заключил эксперт.