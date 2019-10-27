Опасные «добровольцы»: основатель «Азова» пригрозил Зеленскому отправить тысячи радикалов в Донбасс

Украинские радикалы «не допустят капитуляции» в Донбассе, заявил лидер партии «Национальный корпус» и основатель «добровольческого» батальона «Азов» Андрей Билецкий. Он также пригрозил, что в посёлок Золотое прибудут 10 тыс. бойцов, если власти оттеснят «ветеранов» боевых действий на юго-востоке страны с занимаемых позиций и начнут разведение сил. Между тем отвод войск — важный шаг на пути реализации Минских соглашений и урегулирования конфликта в Донбассе. Как отмечают эксперты, Владимир Зеленский оказался в трудном положении, поскольку угрозы со стороны радикалов более чем реальны.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому поставили ультиматум. Основатель добровольческого полка «Азов», председатель националистической партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий пригрозил, что в населённый пункт прибудут тысячи украинских радикалов, если глава государства попробует оттеснить с позиций «ветеранов» боевых действий на юго-востоке страны и осуществить разведение сил, о чём Киев договорился с представителями самопровозглашённых республик Донбасса 1 октября на переговорах в Минске.

«Если вы решите исполнять свои угрозы — выкинуть отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча, а если и с тысячей не выйдет, там будет десять тысяч», — сказал Билецкий.

По его словам, Зеленский хамским образом общался с «ветеранами», которые якобы «собственной кровью» заслужили право на своё мнение. Он подчеркнул, что шестой президент Украины собирается «сдать огромный участок фронта», который обманным путём якобы попытается «забрать себе» Россия.

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«Я понимаю, что россиянам вы доверяете намного больше, чем ветеранам украинской части или армии. Но всё-таки надо иметь совесть, вы же президент Украины, в конце концов», — пояснил лидер «Нацкорпуса».

Он добавил, что как бы ни «быковала» власть, украинские националисты не покинут свои позиции и «не допустят капитуляции».

Наряду с этим своё негативное отношение к Владимиру Зеленскому высказал Олег Сенцов, который вернулся на родину в том числе благодаря усилиям действующей власти Украины. Осуждённый в России за терроризм мужчина вошёл в список удерживаемых лиц, которых обменяли 7 сентября по формуле «35 на 35».

«Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии «янелох». В результате: стыд за президента и гордость за добровольца. Не пишу про военных, потому что не чувствую на это морального права, так как не был на войне. Хочется лишь сказать им спасибо за то, что у нас всё ещё есть своя страна», — написал он в Facebook.

Накануне в украинских СМИ появились видеозаписи из посёлка Золотое, на которых Владимир Зеленский на повышенных тонах общается с националистом о процессе разведения сил на отдельных участках линии соприкосновения.

Бойцы батальона «Азов»

Reuters

© Gleb Garanich

«Ты со мной хочешь формализировать отношения? Не надо про капитуляцию. Так сдайте оружие... Ты на меня переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакой ультиматум озвучивать... Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох какой-то, я к тебе пришёл и сказал: «Оружие убери». Ты мне не переводи на акции (протеста против формулы Штайнмайера. — RT). Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит», — говорил Зеленский.

Позднее в своём Facebook президент Украины уточнил, что разговаривал с представителями «группы вооружённых людей», проживающих в частном доме в селе Золотое. Вместе с тем в пресс-службе штаба операции объединённых сил заявили, что запечатлённые на видео с Зеленским люди «не являются представителями каких-либо силовых ведомств или ВСУ» и незаконно находятся на территории проведения военной операции.

При этом сами «добровольцы», именующие себя участниками акции «Последний блокпост», 27 октября заявили, что глава государства якобы уже дал распоряжение убрать их с занимаемых позиций.

«У нас есть информация, что по его (Владимира Зеленского. — RT) указанию добровольцев и участников акции «Последний блокпост» будут выбивать из Золотого, людей, освобождавших Мариуполь, Марьинку, Широкино и другие населённые пункты Украины. Мы знаем, что мы на своей земле, что мы никуда не пойдём, а там пусть делают как знают», — приводит текст сообщения портал «Украинские новости».

«Противостояние Киева с украинскими националистами может быть очень серьёзным»

Как считает политолог Юрий Светов, украинские националисты вполне могут воплотить свои угрозы в жизнь, и в таком случае Владимира Зеленского ждёт серьёзная проверка.

«Ситуация будет развиваться таким образом: либо на этих территориях будут находиться только вооружённые люди, которые подчиняются законно избранной власти, либо повестку власти будут диктовать самозванные «защитники отечества». Учитывая, что за этими батальонами фактически стоит министр внутренних дел Арсен Аваков, противостояние может быть очень серьёзным. Здесь всё будет зависеть от того, поддержит ли Зеленского армия, поддержит ли его руководство ВСУ или нет. Но, возможно, всё придёт к тому, что украинской армии придётся заниматься разоружением этих «добровольческих» батальонов», — заявил собеседник RT.

Ситуация действительно очень сложная, заметил профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта. По его словам, если бы Владимир Зеленский предпринимал решительные действия по реализации Минских соглашений, то встречал бы сопротивление внутри страны.

«Дело в том, что Украина имеет слабую государственность, видны большие деструктивные моменты — утрата контроля над силовыми структурами, наличие нескольких центров принятия решений. Создана атмосфера ненависти к населению Донбасса. На Украине господствует идеология, что эти люди — враги, с которыми недопустимо вести переговоры. Возникли националистические, радикальные батальоны. Вся операция, которую Порошенко проводил пять лет, называлась «антитеррористической». Для них Зеленский, который хочет реализовывать Минские соглашения, — предатель», — пояснил эксперт.

По его словам, радикализированные элементы могут осуществить вооружённые акции, поэтому «Зеленскому не позавидуешь», а решение проблемы Донбасса «зависает в воздухе».

«Не очень понятно, на кого давить. На Авакова, который курирует эти подразделения? Тогда не надо было вообще оставлять его на посту министра — это уже фактически двоевластие. Можно гипотетически предположить, что Зеленский отдаст приказ силовикам блокировать границу с Донбассом, оттуда изгнать батальоны и не допускать эти самые десять тысяч. Украинские власти загнали себя в тупик этим радикальным неприятием тех, кто с ними не согласен. Как примиряться, если пока идеологическая схема, кроме ненависти к Луганску и Донецку, ничего не предлагает», — констатировал Юрий Почта в беседе с RT.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков высказался в поддержку добровольческого батальона «Азов», который был создан в 2014 году для участия в боевых действиях в Донбассе и входит в официальную структуру МВД. Глава украинского ведомства таким образом отреагировал на намерения конгресса США признать подразделение террористической организацией. Соответствующий запрос к госсекретарю США Майку Помпео сделали 40 членов палаты представителей.