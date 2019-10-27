ООС: добровольцы на видео с Зеленским не представляют ВСУ

Пресс-служба штаба Операции объединённых сил заявила, что вооружённые радикалы, которые беседовали на повышенных тонах с президентом Украины Владимиром Зеленским, не являются представителями силовых ведомств.

«Они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или ВСУ», — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Отмечается, что говорившие с Зеленским люди не входят в число уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции объединённых сил.

Также в штабе добавили, что запечатлённые на видео с Зеленским люди находятся на территории проведения операции незаконно.

Ранее Зеленский провёл разговор на повышенных тонах с представителями националистов во время своей рабочей поездки в район разведения сил у посёлка Золотое в Донбассе.