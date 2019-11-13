«Киев опять на волне медийности»: в России отреагировали на требование Украиной оправданий в Гаагском суде

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль потребовала от Москвы оправдаться по иску о финансировании терроризма и представить доказательства своей непричастности. Такие заявления прозвучали после того, как Международный суд ООН всего лишь перевёл иск украинской стороны о якобы нарушении Москвой двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации — на этап рассмотрения спора по существу. При этом украинский дипломат сама подчеркнула, что вердикт трибунала следует ожидать не ранее 2022—2023 годов. Между тем в Госдуме отметили, что Украина демонстрирует мастер-класс по бесперспективности судебных исков против России.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает бесперспективной для Украины судебную тяжбу против России. Так он прокомментировал заявления украинского заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль о том, что Москва якобы должна доказывать международным судам, что непричастна к финансированию терроризма.

По мнению Бальбека, украинским политикам следовало бы направить свои усилия на поднятие экономики страны и на ведение переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, а не на бомбардировку своими требованиями международных судов.

«Сегодня Украина демонстрирует мастер-класс по бесперспективности судебных исков против России. Без сомнения, этот яркий, эффектный, но абсолютно бесполезный юридический жест Украины будет похоронен в международных судах, но зато к нему привлечено внимание прессы. И получается, что официальный Киев опять на волне медийности», — заметил парламентарий.

По его словам, украинская сторона вряд ли дождётся каких-либо извинений, оправданий или компенсаций от Москвы, но «надежда умирает последней».

«Впрочем, я уверен, украинские чиновники сами не верят в эффективность своих исков, но, видимо, надеются под этот хайп попросить денег у Запада на судебные издержки», — пояснил Бальбек в беседе с RT.

Как считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, заявление Зеркаль можно рассматривать как часть информационной кампании по дискредитации России.

«Мол, воюет в Донбассе, ущемляет права крымских народов — и в целом она тоталитарное государство. При этом официальному Киеву нужно, что называется, признание Америки: ведь если эта информационная кампания завершится успехом, значит, против России могут быть введены новые санкции, а этот вариант Киев будет рассматривать как свою победу», — заявил он в разговоре с RT.

Ранее заместитель министра Елена Зеркаль заявила об обязанности России «представить доказательства», что должностные лица государства не участвовали в финансировании терроризма.

«Россия уже сейчас должна оправдываться и доказывать, как именно она предотвращала, не допускала финансирование терроризма своими должностными лицами», — сказала она.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль

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© Eva Plevier

Напомним, Украина подала иск против России в январе 2017 года. Киев заявил о нарушении Москвой Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года (МКБФТ) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года (МКЛРД). В первом обвинении утверждается, что Россия поддерживает самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики, представители которых приравнены украинской стороной к террористам. Во втором говорится о якобы этнической дискриминации населения Крыма, прежде всего крымских татар и украинцев.

8 ноября Гаагский трибунал признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией, отклонив часть предварительных возражений Москвы и позволив Киеву, как отметил российский МИД, «перевести навязанный российской стороне спор по МКБФТ в рассмотрение по существу».

Зеркаль назвала решение Гаагского суда «победой украинской дипломатии» на поле международного права, где всегда первенствовала Россия. При этом она подчеркнула, что окончательный вердикт Международного суда ООН следует ожидать не ранее 2022—2023 годов.

«Мы просим суд, во-первых, установить факт нарушения. Во-вторых, прекратить это нарушение. А в-третьих, компенсировать все убытки, связанные с этим нарушением», — цитирует её ТАСС.

В Министерстве иностранных дел РФ позицию Гаагского трибунала охарактеризовали как «сложно объяснимую», поскольку в апреле 2017 года при оглашении промежуточного решения Международный суд ООН констатировал, что Украина не предоставила должных доказательств для признания России причастной к финансированию терроризма.

Однако суд не воспринял и юрисдикционные возражения со стороны России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

«В частности, не согласился с тем, что, прежде чем искать защиту в Международном суде ООН, государство-истец обязано обратиться в специально созданный под эгидой МКЛРД комитет по ликвидации расовой дискриминации, призванный осуществлять надзор за соблюдением этой конвенции и реагировать на её нарушения. Украина этого не сделала», — говорилось в сообщении внешнеполитического ведомства.

При этом российские дипломаты указали, что исход дела ещё не предрешён, поскольку Россия до 8 декабря 2020 года должна представить свои контраргументы по существу спора.

«Российская Федерация рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН в полной мере учтёт позицию России и в итоге оставит без удовлетворения все украинские претензии», — заметили в МИД.