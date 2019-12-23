«Пустая затея и чёрный пиар»: Порошенко призвал ввести санкции против поставок газа из России

Власти Украины перешли красные линии. Так бывший украинский президент Пётр Порошенко прокомментировал сообщения о договорённостях украинских компаний на поставку российского газа. По его мнению, подобные контракты обоснованы не экономической целесообразностью, а политическими аспектами. В этой связи он потребовал созыва заседания СНБО и введения санкций против компаний, договорившихся с «Газпромом». Как заметили в Совфеде, Порошенко становится ярым врагом для Украины, поскольку выступает против её интересов. При этом в Госдуме полагают, что украинский экс-лидер пытается такими провокационными заявлениями напомнить о себе на политической арене.

Бывший президент Украины, а ныне народный депутат Пётр Порошенко потребовал экстренно созвать Совет национальной безопасности и обороны и ввести санкции в отношении украинских компаний, которые договорились с «Газпромом» о прямых поставках газа с 1 января 2020 года. По его словам, соответствующая договорённость стала «результатом тайных переговоров в Париже», на саммите «нормандской четвёрки».

«Это не коммерческие контракты, они являются политическими... Власть перешла в этом смысле те красные линии, о которых громко предупреждали люди накануне нормандской встречи», — написал Порошенко в Facebook.

Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о том, что пять украинских компаний подписали соглашения с «Газпромом». Напомним, что в преддверии нормандского саммита в Киеве состоялось так называемое вече оппозиции, на эту акцию протеста призывали выйти как сам Порошенко, так и лидеры партий «Батькивщина» и «Голос» Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук.

По мнению экс-президента Украины, Москва продаст газ «пятой колонне со значительной скидкой», а доходы от этого использует «на финансирование политпартий и подрыв основ украинской государственности», что является угрозой нацбезопасности.

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«Европейская солидарность» будет требовать немедленного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России», — подчеркнул он.

Напомним, что в пятницу, 20 декабря, Москва и Киев подписали протокол договорённостей, касающийся продолжения транзита газа через украинскую территорию. Согласно пятилетнему соглашению, которое должно быть подписано до 29 декабря, объём транзита составит 65 млрд кубометров газа в 2020-м и по 40 млрд вплоть до 2024 года. При этом Киев отзывает претензии Антимонопольного комитета Украины к «Газпрому» на сумму 171,9 млрд гривен (около $7,4 млрд), в свою очередь, российский холдинг выплатит примерно $2,9 млрд по решениям Стокгольмского арбитражного суда до конца года. Вдобавок обе стороны отказываются от новых претензий.

«Мы нашли взаимовыгодные, взаимоприемлемые решения для Российской Федерации и Украины и, самое главное, для европейских потребителей», — подчеркнул заместитель главы правительства России Дмитрий Козак.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, в свою очередь, заметил, что для украинского бизнеса и населения эта договорённость означает отсутствие роста цены на газ в этот зимний сезон.

«Пустая затея Порошенко»

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик полагает, что заявление бывшего украинского лидера призвано лишь напомнить о его существовании в информационном и политическом пространстве.

«Заявление Порошенко — это попытка вновь привлечь внимание к своей особе, для которой, судя по всему, политическая карьера, во всяком случае, в обозримом будущем, очень туманна. И эта радикальная мера, как надеется экс-президент Украины, должна всколыхнуть общество, ибо он считает, что чёрный пиар — это тоже определённая, но слава», — пояснил парламентарий в беседе с RT.

Reuters

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Бывший президент Украины выступает против выгодных его же стране интересов. Такое мнение в беседе с RT высказал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, документ о введении санкций за прямые поставки российского газа не получит необходимой поддержки в Верховной раде. Напомним, что в украинском парламенте у партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» 25 мандатов при необходимом для принятия законов минимуме в 226 голосов.

«Порошенко — ярый враг самой Украины, я так полагаю. Потому что этот контракт будет выгоден прежде всего Украине... Я думаю, что у него ничего не получится. Уровень поддержки его партии составляет около 10%, а «молодчики» на улицах вряд ли смогут заставить власти Украины отказаться от этого договора», — отметил сенатор.

В свою очередь, председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Пётр Порошенко «опоздал на газовый поезд», который ушёл без него.

«Невероятно, чтобы власти Украины ввели санкции против украинских же компаний, подписавших контракты с «Газпромом» о прямых поставках после газового соглашения между Москвой и Киевом. Пустая затея Порошенко», — написал он в Twitter.

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, процесс нормализации отношений между Россией и Украиной полностью нивелирует политическую силу Петра Порошенко и его партии.

«Вся их программа строится на конфликтности и обострении отношений с Россией, и их беспокоит, что население от них отходит. Поэтому они ищут всякие предлоги, чтобы напомнить о себе украинской и международной общественности. В принципе, я думаю, что у них есть понимание того, что их время прошло, а то, что они предлагали украинской общественности, уже не востребовано», — пояснил собеседник RT.