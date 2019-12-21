Баланс интересов: Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил подробности соглашения с Украиной по транзиту газа. Объём транзита составит 65 млрд кубометров в 2020 году, а в 2021—2024 годах — по 40 млрд. Также стороны подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий, отзовут иски. При этом «Газпром» выплатит около $2,9 млрд по решениям Стокгольмского арбитражного суда до конца текущего года. В свою очередь, украинская сторона снимет претензию Антимонопольного комитета на сумму примерно $7,4 млрд.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа. По его словам, объём транзита через Украину в следующем году составит 65 млрд кубометров, а в 2021—2024 годах — по 40 млрд.

«Газпром» подпишет с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с НАК «Нафтогаз Украины» — транспортное соглашение на бронирование мощностей ГТС Украины. «Нафтогаз» выступит компанией — организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода», — заявил Миллер.

По его словам, стороны могут также рассмотреть возможность поставок газа с ценообразованием на базе немецкого хаба NCG.

Глава «Газпрома» добавил, что ЕК гарантирует соответствие транзита нормам ЕС, а Киев — независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита и экономическую обоснованность тарифообразования.

Также Миллер подчеркнул, что стороны подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам.

«Таким образом будет восстановлен баланс интересов сторон», — отметил он.

Миллер добавил, что «Газпром» и украинское правительство подпишут мировое соглашение о снятии претензии Антимонопольного комитета Украины на сумму 171,9 млрд гривен.

«Претензии АМКУ составляют 171,9 млрд гривен, включая штраф и пени. По сегодняшнему курсу это около $7,4 млрд», — подчеркнул он.

По словам главы «Газпрома», стороны также отказываются от новых претензий и отзывают иски. Кроме того, российская компания выплатит около $2,9 млрд по решениям Стокгольмского арбитражного суда до конца года, заявил Миллер.

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Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что теперь все риски по тарифам и работе ГТС Украины будет нести «Нафтогаз», что позволит «Газпрому» избежать судебных исков в будущем. Он добавил, что Москва и Киев новым соглашением открыли «форточку возможностей» и смогут в 2024 году вернуться к вопросу о продлении договора о транзите на десять лет. По его словам, такой сценарий станет возможен, если сотрудничество будет работать и не возникнет новых претензий и скандалов.

В свою очередь, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что договорённости не включают пункт о прямых поставках газа Киеву, хотя в протоколе указана возможность достижения соглашения по этому вопросу. Он также добавил, что тариф на транзит газа вырастет в связи со снижением объёмов прокачки, с чем согласны обе стороны. Тариф в настоящее время ещё не установлен, его определит независимый регулятор.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT заявил, что сам факт предложения России провести переговоры себя оправдал. По мнению эксперта, переговоры были трудными, но обе стороны стремились к компромиссу.

«До этого мы наблюдали противостояние украинских и российских властей, которые отвечают за газовые поставки. То, что сейчас объявлено, — компромисс, который позволяет и поставлять российский газ через Украину, и Украине пользоваться преимуществами от транзита российского газа», — заявил он.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Москва и Киев должны оформить все достигнутые договорённости до 29 декабря, чтобы можно было начать транзит уже с 1 января. По его словам, участникам удалось прийти к новым соглашениям, в подготовке которых задействованы международные юристы с обеих сторон, на основании европейских принципов.

Он добавил, что в протоколе указаны только гарантированные объёмы на долгосрочный период, но при этом все участники рынка смогут бронировать дополнительные мощности, которые будут предлагаться, в частности, через систему аукционов.

Председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер

© ПАО «Газпром»

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в разговоре с RT выразил мнение, что стоит ждать продолжения переговоров, так как компромисс был найден лишь на ближайшее время. В то же время он положительно оценил договорённость о снятии претензии Антимонопольного комитета.

«Это абсолютно неадекватная претензия, она заключалась в том, что «Газпром» якобы злоупотреблял своим монопольным положением на Украине. Услуги по транспортировке газа через Украину оказывает не «Газпром», а сама Украина... То, что они сняты, это логично и правильно», — подчеркнул Митрахович.

Ранее России и Украине удалось согласовать детальный протокол по транзиту. В переговорах участвовали представители Германии и Еврокомиссии.

Напомним, 1 января 2020 года закончится действовавшее десять лет соглашение о транзите между «Нафтогазом» и «Газпромом». Переговоры велись длительное время, но достичь компромисса не удавалось.

Россия в качестве обязательного условия требовала урегулирования судебных споров и отказа от взаимных претензий, а также отмены решения Антимонопольного комитета Украины оштрафовать «Газпром». Украина на данные пункты не соглашалась.

В свою очередь, Украина требовала от Москвы около $3 млрд, присуждённых украинской стороне Стокгольмским арбитражем. «Газпром» оспаривал решение в судебных инстанциях.