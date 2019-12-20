Путин заявил о стремлении заключить соглашение по газу с Украиной

Россия будет стремиться заключить соглашение по транзиту газа с Украиной, заявил российский лидер Владимир Путин.

Как пишет ТАСС, в пятницу, 20 декабря, в Санкт-Петербурге первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов проводит встречу с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

К их разговору присоединился Путин.

«Мы будем стремиться к этому, но они (условия соглашения. — RT) должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков», — сказал президент России.

Ранее Путин, отвечая на вопросы во время большой пресс-конференции, прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину.

Он подчеркнул, что, несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, Россия намерена сохранять транзит.

19 декабря стало известно, что на переговорах в Берлине между ЕК, Россией и Украиной было достигнуто принципиальное соглашение по транзиту газа.