Путин заявил о стремлении заключить соглашение по газу с Украиной

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Россия будет стремиться заключить соглашение по транзиту газа с Украиной, заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин заявил о стремлении заключить соглашение по газу с Украиной
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, в пятницу, 20 декабря, в Санкт-Петербурге первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов проводит встречу с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

К их разговору присоединился Путин.

«Мы будем стремиться к этому, но они (условия соглашения. — RT) должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков», — сказал президент России.

Ранее Путин, отвечая на вопросы во время большой пресс-конференции, прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину.

Он подчеркнул, что, несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, Россия намерена сохранять транзит.

19 декабря стало известно, что на переговорах в Берлине между ЕК, Россией и Украиной было достигнуто принципиальное соглашение по транзиту газа.

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