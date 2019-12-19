Путин заявил о готовности России сохранить транзит газа через Украину

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Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину.
Путин заявил о готовности России сохранить транзит газа через Украину
  • Reuters

«Несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, таких как «Северный поток», «Северный поток — 2», «Турецкий поток», будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объёмах этого транзита и сроках, на которые можно заключить контракт», — сказал Путин.

По его словам, транзит через Украину — удобный маршрут.

Ранее сообщалось, что Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время беседы стороны затронули в том числе сотрудничество по газу в контексте «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину после 1 января 2020 года.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с переговорами между Россией и Украиной по газу.

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