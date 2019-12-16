Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время беседы стороны затронули в том числе сотрудничество по газу в контексте «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину после 1 января 2020 года.

«Затронуты также актуальные для обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта «Северный поток — 2», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Стороны также обсудили итоги саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря.

Основное внимание, как указывается, было уделено проблематике ливийского кризиса.

«Владимир Путин подтвердил готовность России к продолжению содействия посредническим усилиям на этом направлении со стороны Германии и ООН», — говорится в заявлении.

Ранее в Кремле назвали условие для продолжения транзита газа через Украину.