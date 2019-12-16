Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину
- РИА Новости
«Затронуты также актуальные для обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта «Северный поток — 2», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Стороны также обсудили итоги саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря.
Основное внимание, как указывается, было уделено проблематике ливийского кризиса.
«Владимир Путин подтвердил готовность России к продолжению содействия посредническим усилиям на этом направлении со стороны Германии и ООН», — говорится в заявлении.
Ранее в Кремле назвали условие для продолжения транзита газа через Украину.