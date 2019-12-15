Песков назвал условие продления транзита газа через Украину

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале назвал условие для продолжения транзита газа через Украину.
Песков назвал условие продления транзита газа через Украину
  • РИА Новости

Он напомнил, что, как заявлял российский президент Владимир Путин, даже при диверсификации путей поставок энергоресурсов потребителям Европы, «российская сторона готова продолжать дальше транзитировать газ через территорию Украины».

«Но это возможно только при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для нашего поставщика, то есть для «Газпрома», — цитирует ТАСС Пескова.

Он добавил, что переговоры по этому вопросу продолжаются.

Ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что российская и украинская стороны предварительно договорились о транзите газа.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с переговорами между Россией и Украиной по газу.

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