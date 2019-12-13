Украина и Россия предварительно договорились о транзите газа

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Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что российская и украинская стороны предварительно договорились о транзите газа.
Украина и Россия предварительно договорились о транзите газа
  • РИА Новости

Об этом он сказал РИА Новости.

Вместе с этим Витренко добавил, что в настоящий момент Россия и Украина обсуждают конкретику.

«Есть предварительные договорённости, и мы продолжаем их обсуждать. Конечного варианта нет», — сказал он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что контракт по транзиту российского газа через Украину будет заключён.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с переговорами между Россией и Украиной по газу.

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