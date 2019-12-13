Украина и Россия предварительно договорились о транзите газа
- РИА Новости
Об этом он сказал РИА Новости.
Вместе с этим Витренко добавил, что в настоящий момент Россия и Украина обсуждают конкретику.
«Есть предварительные договорённости, и мы продолжаем их обсуждать. Конечного варианта нет», — сказал он.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что контракт по транзиту российского газа через Украину будет заключён.
Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с переговорами между Россией и Украиной по газу.