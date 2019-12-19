В ЕК сообщили о достижении соглашения по газу с Россией и Украиной

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Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что на трёхсторонних переговорах в Берлине между ЕК, Россией и Украиной было достигнуто принципиальное соглашение по транзиту газа.
В ЕК сообщили о достижении соглашения по газу с Россией и Украиной
  • Reuters

«Я благодарю министра экономики и энергетики Германии за то, что принял нас сегодня и помог в выработке принципиального соглашения, которое было достигнуто сегодня», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что в Берлине начался новый раунд трёхсторонних переговоров о транзите российского газа через украинскую территорию с участием представителей Украины, России, Еврокомиссии и Германии.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с переговорами между Россией и Украиной по газу.

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