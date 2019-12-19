В Германии начались переговоры о транзите газа

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В Берлине начался новый раунд трёхсторонних переговоров о транзите российского газа через украинскую территорию с участием представителей Украины, России, Еврокомиссии и Германии.
В Германии начались переговоры о транзите газа
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Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Уточняется, что переговоры начались с двусторонних встреч между представителями украинской и европейской делегаций.

В ведомстве отметили, что на переговорах планируется обсудить характеристики будущего контракта на транзит газа: его срок, объёмы и тарифы.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что надеется на прорыв в консультациях по транзиту газа между Россией, Украиной и Европейской комиссией.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с переговорами между Россией и Украиной по газу.

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