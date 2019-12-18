В «Нафтогазе» оценили вероятность подписания контракта на транзит газа

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Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прокомментировал ситуацию с новым контрактом на транзит газа.
В «Нафтогазе» оценили вероятность подписания контракта на транзит газа
  • РИА Новости

«Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января очень маленькая, но надеемся на лучшее», — сказал Коболев.

Как сообщает ТАСС, его выступление транслировалось на YouTube-канале компании.

Коболев добавил, что с каждой минутой вероятность заключения контракта «приближается к нулю».

Ранее он не исключил, что договор о транзите российского газа не будет подписан в этом году, однако переговоры могут возобновиться весной 2020 года. По его словам, если санкции США против «Северного потока — 2» быстро вступят в силу, то это увеличит шансы на подписание контракта на транзит газа в конце текущего года или в начале следующего.

Коболев также добавил, что долгосрочное прекращение транзита может стать большим ударом по экономике.

Очередные трёхсторонние переговоры между Украиной, Россией и Евросоюзом по вопросу транзита российского газа через украинскую территорию пройдут 19 декабря в Брюсселе.

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