В «Нафтогазе» допустили проведение переговоров о транзите в 2020 году
- Reuters
«Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернёмся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами», — цитирует Интерфакс Коболева.
По его словам, если санкции США против «Северного потока — 2» быстро вступят в силу, то это увеличит шансы на подписание контракта на транзит газа в конце текущего года или в начале следующего.
Коболев также добавил, что долгосрочное прекращение транзита может стать большим ударом по экономике.
Ранее Коболев прокомментировал одобрение сенатом США оборонного бюджета, который подразумевает санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», отметив, что законопроект внедряет обязательные санкции в отношении компаний и лиц, которые прокладывают трубы.