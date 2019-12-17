В «Нафтогазе» допустили проведение переговоров о транзите в 2020 году

Глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев не исключает, что договор о транзите российского газа не будет подписан в этом году, однако переговоры могут возобновиться весной 2020 года.

«Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернёмся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами», — цитирует Интерфакс Коболева.

По его словам, если санкции США против «Северного потока — 2» быстро вступят в силу, то это увеличит шансы на подписание контракта на транзит газа в конце текущего года или в начале следующего.

Коболев также добавил, что долгосрочное прекращение транзита может стать большим ударом по экономике.

Ранее Коболев прокомментировал одобрение сенатом США оборонного бюджета, который подразумевает санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», отметив, что законопроект внедряет обязательные санкции в отношении компаний и лиц, которые прокладывают трубы.