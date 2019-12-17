В «Нафтогазе» прокомментировали одобрение оборонного бюджета США

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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал одобрение сенатом США оборонного бюджета, который подразумевает санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».
В «Нафтогазе» прокомментировали одобрение оборонного бюджета США
  • РИА Новости

Он указал, что сенат поддержал законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который также внедряет, по его словам, обязательные санкции в отношении компаний и лиц, которые прокладывают трубы в ходе строительства «Северного потока — 2» или помогают это делать.

«Законопроект вступает в силу после подписания его президентом Трампом. Ожидается, что это произойдёт в течение нескольких дней. После этого компании, задействованные на строительстве «Северного потока — 2», должны будут завершить работы в течение ближайшего времени или окажутся под санкциями США», — написал Коболев в Facebook.

Он выразил благодарность «друзьям на Украине и за рубежом за поддержку на этом пути».

Ранее сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020-й финансовый год. 

Как сообщалось, бюджет закладывает средства на санкции против «Северного потока — 2».

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