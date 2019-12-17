Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»
- AFP
По его информации, общая сумма американского военного бюджета составит $738 млрд.
Теперь проект должен пойти на подпись президенту США Дональду Трампу, который ранее выразил готовность его утвердить, как только он будет принят законодателями.
Как уточняет РИА Новости, оборонный бюджет закладывает средства на санкции против «Северного потока — 2».
В начале декабря Bild, ссылаясь на источники, писала, что США собираются добиться введения санкций против европейских компаний, которые участвуют в реализации «Северного потока — 2».
Указывалось, что ограничения против партнёров проекта в ЕС войдут в закон о военном бюджете США на следующий год.