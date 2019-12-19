В ЕК выразили надежду на прорыв в консультациях по транзиту газа
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Конечно, мы надеемся на прорыв», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что вероятность подписания контракта на транзит газа «приближается к нулю».
Очередные трёхсторонние переговоры между Украиной, Россией и Евросоюзом по вопросу транзита российского газа через украинскую территорию пройдут 19 декабря в Брюсселе.
Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с переговорами между Россией и Украиной по газу.