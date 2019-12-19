В ЕК выразили надежду на прорыв в консультациях по транзиту газа

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Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что надеется на прорыв в консультациях по транзиту газа между Россией, Украиной и Европейской комиссией.
В ЕК выразили надежду на прорыв в консультациях по транзиту газа
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, мы надеемся на прорыв», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что вероятность подписания контракта на транзит газа «приближается к нулю».

Очередные трёхсторонние переговоры между Украиной, Россией и Евросоюзом по вопросу транзита российского газа через украинскую территорию пройдут 19 декабря в Брюсселе.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с переговорами между Россией и Украиной по газу.

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