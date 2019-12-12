«Политика шантажа»: как Украина планирует обеспечить «надёжный» транзит российского газа в Европу

Владимир Зеленский заверил председателя Евросовета Шарля Мишеля, что Киев останется «надёжным партнёром Европы в вопросе транзита газа». Действующее соглашение по поставкам российского топлива через территорию Украины истекает 31 декабря, но Москва, Киев и Брюссель до сих пор не пришли к консенсусу. Причина — неприемлемые для РФ требования украинской стороны, считают эксперты. Источники RT в политических кругах Украины полагают, что власти страны настроены на «компромиссное решение». Однако политологи не исключают, что текущая позиция Киева может привести к разрыву партнёрских отношений с ЕС по газовому вопросу.

Владимир Зеленский во время телефонного разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что Киев «будет оставаться надёжным партнёром в вопросе транзита газа». Также президент Украины поблагодарил чиновника за поддержку в трёхсторонних переговорах по газовому вопросу, сообщает пресс-служба Зеленского.

Действующий десятилетний контракт на транспортировку российского голубого топлива в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) заканчивается 31 декабря 2019 года. Ранее представители Москвы, Киева и Брюсселя провели несколько раундов переговоров, однако найти компромиссное решение не смогли.

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Выступая в среду, 11 декабря, перед журналистами, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киеву необходим долгосрочный контракт на транзит газа из РФ. Подобное соглашение, как отметил глава кабмина, позволит «гарантировать энергетическую безопасность Украины и Восточной Европы». Он признал, что переговорный процесс проходит с затруднениями.

«Переговоры продолжаются, это сложное дело, это дорога с двусторонним движением... Аргументы сильные у двух сторон. Поэтому я думаю, что в конце концов мы выйдем на какую-то договорённость. Конечно, вопрос, какой будет эта договорённость. Об этом говорить рано — это вопрос сближения позиций», — сказал Гончарук.

9 декабря на своей странице в Facebook украинский премьер написал, что Киев готов к сценарию «газовой войны» для достижения поставленных целей.

«Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а «Северный поток — 2» не достроен. Нам нужен долгосрочный контракт. Мы отметили, что долг не подарим. Один из вариантов, который рассматриваем, — долг можем принять газом», — пояснил Гончарук.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук

© Правительство Украины

В комментариях, представленных RT, политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что выпады Зеленского и Гончарука свидетельствуют о желании Киева переложить ответственность за «газовый тупик» на Москву. Эксперт уверен, что текущая политика руководства Украины противоречит национальным интересам страны и здравому смыслу.

«Транзит российского газа очень важен для Украины, так как ежегодно приносит ей $3 млрд. Однако не менее важны и прямые поставки газа из РФ. Именно на решение этой проблемы и должны быть направлены основные усилия властей.

С 2015 года Киев покупает «европейский газ», то есть российское топливо, которое поставляют Украине восточноевропейские страны со своей наценкой. Это, по сути, грабёж украинцев, и без нормальных отношений с РФ ситуацию не изменить», — сказал Дудчак.

«Может быть гораздо дешевле»

Российская сторона предлагает Киеву продлить соглашение от 2009 года на один год. Также Москва настаивает на взаимном отказе от судебных претензий, в том числе на отзыве украинской стороной ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Еврокомиссией расследования против «Газпрома».

По итогам саммита «нормандской четвёрки» в Париже, завершившегося 10 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что, если Москва и Киев договорятся о «совместной честной работе», то цены на голубое топливо для промышленности Украины могут упасть на четверть.

«Помните известный детский стишок: «А у нас в квартире газ! А у вас?» И у вас он есть и будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель, прежде всего промышленный потребитель», — сказал глава государства.

Между тем Киев рассчитывает заключить с РФ новый десятилетний транзитный контракт. Украина готова отказаться от некоторых финансовых претензий, включая штраф $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Однако Киев настаивает на том, чтобы Москва «компенсировала» эту сумму поставками газа или скидкой на импорт.

Одновременно между Россией и Украиной набирает обороты новая судебная тяжба из-за невыплат Киевом долгов по еврооблигациям, выпущенным в конце 2013 года. По оценке Минфина РФ, сумма обязательств Украины составляет $4,5 млрд. Дело рассматривается Верховным судом Великобритании.

«Со стороны Киева очень неразумно пытаться доказать, что Россия что-либо должна. На протяжении всей новейшей истории Украина делала всё возможное, чтобы не возвращать российские кредиты и не платить вовремя за газ. Но как раньше — сидеть на трубе и игнорировать долги — не получится», — сказал в беседе с RT заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

По подсчётам сопредседателя украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, чтобы выйти на приемлемый тариф по транспортировке газа, ежегодная прокачка топлива по украинской ГТС должна составлять не менее 110 млрд кубометров. Как полагает эксперт, транзит таких объёмов топлива через Украину невозможен из-за отсутствия соответствующих потребностей у РФ и ЕС. В связи с этим Марунич не исключает полной остановки прокачки газа в январе следующего года.

Однако, как отмечает Андрей Суздальцев, как бы ни сложились обстоятельства, Третий энергопакет ЕС обязывает Украину обеспечивать транзит российского газа, даже если он будет поступать в ГТС без соответствующего договора.

Несмотря на это, в Киеве уже дали понять, что не собираются выполнять данную норму. Так, в конце ноября коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко пообещал, что без контракта на транзит Европа не сможет получать российское голубое топливо. Газ из РФ будет закачиваться в украинские хранилища как продукция «неопределённого собственника», предупредил топ-менеджер.

По оценке Александра Дудчака, времени на решение газового вопроса «осталось катастрофически мало». Выдвигая неприемлемые для России условия, Киев рассчитывает, что «европейские партнёры» окажут давление на Москву. Однако, по мнению эксперта, в зоне риска, помимо Европы, находятся рядовые потребители и промышленность Украины.

«Оптимальный вариант для Украины — это, конечно же, договориться с Москвой о транзите газа на несколько лет и заключить соглашение о прямых поставках.

Тем более, насколько я понимаю, Кремль готов предоставить скидку. Однако Киев упорно не желает отказываться от политики шантажа, препятствуя достижению взаимоприемлемого решения, которое лежит на поверхности», — сказал Дудчак.

«Не имеет права остановить транзит»

Напомним, Киев неоднократно срывал поставки российского газа в ЕС из-за осложнений в отношениях с Москвой. Крупнейшим газовым кризисом считается ситуация, возникшая в январе 2009 года, когда топливо не поставлялось в Европу на протяжении трёх недель.

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«Международные соглашения обязывают Украину продолжать прокачку российского газа, если даже к 31 декабря не будет найден компромисс. Иными словами, Киев не имеет права остановить транзит в ЕС по своему усмотрению. Несмотря на это, у меня нет уверенности в порядочности властей Украины», — констатировал Дудчак.

Между тем источник RT в офисе президента утверждает, что Зеленский настроен исключительно на «компромиссное решение», осознавая, что в противном случае «украинская труба превратится в груду металлолома».

«Зеленский прекрасно понимает, что без договора с РФ ГТС Украины ничего не будет стоить. К тому же Украина потеряет транзитную прибыль и подведёт Европу. Кроме того, Украина рискует и сама остаться без газа. Поэтому президент намерен договариваться», — говорит собеседник RT.

Депутат от партии «Батькивщина» заявил RT, что усилия офиса президента подрывает позиция руководства «Нафтогаза», которое выступает инициатором подачи различных судебных исков в отношении «Газпрома». По его мнению, на сегодняшний день топ-менеджмент компании «не готов идти на уступки в переговорном процессе по транзиту».

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

© Charles Platiau/Pool

«Зеленский будет преодолевать сопротивление «Нафтогаза». Он понимает, что если страна останется без тепла, то его рейтинг рухнет. В его интересах урегулировать газовый вопрос хотя бы на краткосрочную перспективу», — рассуждает собеседник RT.

Андрей Суздальцев придерживается иной точки зрения. Он считает, что Киев готов пойти на серьёзные риски ради долгосрочного транзитного контракта и скидок на газ. Кроме того, эксперт допустил, что российское топливо может оказаться в украинских хранилищах незаконным путём в том случае, если оно попадёт в ГТС республики без соответствующего соглашения.