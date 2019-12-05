«Манипулирование рынком»: почему в «Нафтогазе» заявили о возможном росте цен на топливо для Европы

Цены на газ в Европе могут вырасти вдвое, если прекратится транзит российского топлива через украинскую территорию. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, назвав маловероятным сценарий, при котором транспортировка сырья продолжится без заключения контракта с «Газпромом». Эксперты считают, что подобные прогнозы носят спекулятивный характер и нацелены на манипулирование рынком.

Европейские потребители могут столкнуться с повышением цены на газ в начале 2020 года, если Россия и Украина не смогут прийти к соглашению по вопросу транзита российского топлива через украинскую территорию. Такое мнение в интервью изданию Liga.net высказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Кризисные цены спрогнозировать сложно, но думаю, я не ошибусь, если скажу, что цена на первых порах может и удвоиться. Например, в марте 2018 года, когда «Газпром» отказался поставлять предоплаченный газ, цена поднялась на 80% за несколько часов», — заявил Коболев.

По его словам, рост стоимости сырья в Евросоюзе приведёт к аналогичному процессу на Украине. Он также заверил, что Украина при отсутствии каких-либо форс-мажорных ситуаций сможет спокойно пройти зиму, даже если транзитный договор так и не будет продлён.

«У нас рекордные запасы газа, и мы готовы обходиться без импорта в течение I квартала 2020 года. Мы старались подготовиться и технически, и операционно к разным ситуациям», — констатировал Коболев.

Глава «Нафтогаза» также назвал маловероятным сценарий, при котором российская компания продолжит транзит газа в Европу без заключения контракта с украинской стороной.

«Если гипотетически предположить, что контракта нет, а поступление газа есть, то приём такого ресурса несёт для Украины определённые риски. Если принимать газ без контракта, у нас не будет оснований для его замера. Соответственно, любая сторона, например российская, может обвинить нас в краже газа. К тому же нас могут обвинить в контрабанде. Это серьёзный вопрос», — пояснил он.

26 ноября исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в своём Facebook написал, что при отсутствии соглашения «газ неопределённого собственника», поступающий с территории РФ и предназначенный для европейцев, будет закачиваться Украиной в собственные хранилища, пока будет происходить документальное оформление сырья.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявлял, что предварительно на 5 декабря намечен очередной раунд трёхсторонних консультаций по газу (Россия, Украина, Евросоюз). Глава российского Минэнерго Александр Новак допускал возможность проведения встречи в этот день, если «Нафтогаз» и «Газпром» придут к консенсусу по техническим деталям.

Архивное фото с трёхсторонних консультаций в формате Россия —ЕС — Украина по вопросу транзита российского газа

Между тем портал Hromadske со ссылкой на пресс-службу украинского энергетического ведомства сообщил о срыве переговоров, намеченных на эту дату.

Теперь обсуждение вопроса транзита газа через Украину может состояться 9 декабря, когда в Париже пройдёт саммит «нормандской четвёрки». По словам украинского лидера Владимира Зеленского, эта тема может быть затронута на встрече, участником которой также является президент России Владимир Путин.

«В любом случае будет стресс»

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT назвал «спекулятивным» заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что цены на газ в Европе могут увеличиться вдвое, если не будет договора о транзите топлива через Украину.

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«Если прекратится транзит, газовые биржи в панике могут отреагировать очень быстрым взлётом цен. Это не значит, что цена обязательно вырастет вдвое: она может увеличиться в полтора раза. Если прерывание транзита будет сопровождаться другими проблемами, то может произойти рост в два раза. Но я всё-таки думаю, что этого вряд ли стоит ожидать. В любом случае будет стресс для газовой ситуации», — заявил эксперт.

По его мнению, украинская сторона такими заявлениями пытается заставить европейские страны «надавить» на «Газпром». При этом он не исключил возможности поставок российского газа без контракта.

«В принципе, поставки без контракта возможны. Они уже были. В январе — феврале 2019 года российский газ шёл в Армению через Грузию без контракта, а потом страны постфактум договорились, и стоимость транзита была оплачена», — подчеркнул эксперт.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин также назвал слова Коболева «страшилкой» для европейцев, но отметил, что даже в случае остановки транзита у Европы есть запасы топлива.

«По классике жанра, это заявление называется активным манипулированием рынком. Понятно, что рынок газа весьма волатилен и очень чутко реагирует на любое изменение предложения. За примерами далеко ходить не надо: когда были аномально холодные периоды зимой, цены тоже взлетали многократно и доходили до очень серьёзных величин», — подчеркнул собеседник RT.