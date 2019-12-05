«Нафтогаз» заявил о возможности двукратного роста цен на газ в Европе
- РИА Новости
Об этом он заявил в интервью изданию Liga.net.
«Кризисные цены спрогнозировать сложно, но, думаю, я не ошибусь, если скажу, что цена на первых порах может и удвоиться», — заявил он.
При этом он считает маловероятным сценарий, при котором «Газпром» продолжит поставлять газ на транзит без заключения контракта с Киевом.
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