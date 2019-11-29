Эксперт оценил возможность компромисса между Киевом и Москвой по газу

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT решение России и Украины интенсифицировать переговоры по газу.
Эксперт оценил возможность компромисса между Киевом и Москвой по газу
  • AFP

«Скорее всего, стороны придут к компромиссу, но либо ближе к дате окончания срока действующего договора, либо через несколько дней после него. Скорее всего, это будет компромисс, близкий к тем условиям, которые предлагает «Газпром»: это краткосрочный контракт по транзиту, с небольшим объёмом и в качестве бонуса — со скидкой для украинской стороны», — отметил эксперт.

По словам Безпалько, Киев пойдёт на компромисс, «смирившись с неизбежным».

«Может быть, он попытается какое-то время пошантажировать… Но шантаж Киева оказывается неэффективным, Россия не поддаётся на этот шантаж», — заключил аналитик.

Ранее в российском Министерстве энергетики заявили, что Россия и Украина договорились усилить совместную работу по обсуждению газовых вопросов.

27 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва передала Киеву предложения по заключению соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом», но времени мало. 

Кроме того, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Украине для продолжения транзита российского газа нужно решить вопросы с новым оператором ГТС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить