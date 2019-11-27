В Кремле сообщили о переговорах по газовому вопросу с Киевом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предложения России по заключению соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» переданы украинской стороне, но «времени мало».

«Сейчас идёт обмен коммерческими предложениями, вы знаете, что, в частности, вчера говорил Миллер после совещания у Путина, сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения, мы в цейтноте, времени мало», — заявил он.

Также Песков отметил, что «Нафтогаз» после создания отдельного оператора газотранспортной системы Украины должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры. Пресс-секретарь российского президента добавил, что украинской стороне «нужно ещё зарезервировать необходимое количество объёмов».

Он уточнил, что всё это требует времени, но работа ведётся.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Украине для продолжения транзита российского газа нужно решить вопросы с новым оператором ГТС.