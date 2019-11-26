Миллер назвал препятствия для сохранения транзита газа через Украину

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Украине для продолжения транзита газа необходимо решить вопросы с новым оператором газотранспортной системы, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Миллер назвал препятствия для сохранения транзита газа через Украину
  • РИА Новости

По его словам, в настоящее время Киев переходит на европейское законодательство и должен создать независимого сертифицированного оператора ГТС.

«Но сертификация этой компании до сих пор не произведена. И подача заявок на бронирование транзитных мощностей должна быть произведена в заранее определённые сроки», — сказал Миллер в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что это технические проблемы, но очень важные, и урегулированы они должны быть как можно скорее.

Кроме того, руководитель холдинга напомнил, что «Газпром» уже направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего транзитного контракта или заключении нового.

Ранее украинская сторона ответила на предложение, допустив подписание договора на год. При этом в ответе подчёркивается, что условия должны соответствовать европейским правилам.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что окончательное завершение процедуры отделения «Нафтогаза» от ГТС ожидается до 26 декабря.

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