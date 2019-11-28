Россия и Украина договорились интенсифицировать переговоры по газу

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Россия и Украина договорились усилить совместную работу по обсуждению газовых вопросов, об этом заявили в российском Министерстве энергетики.

Как отметили в ведомстве, переговоры состоялись 28 ноября в Вене. В них приняли участие министр энергетики России Александр Новак, его украинский коллега Алексей Оржель, а также председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и руководители «Нафтогаза» и «Оператора газотранспортной системы Украины».

«Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины», — заявили в Минэнерго.

Там добавили, что стороны достигли договорённостей «по интенсификации совместной работы в двустороннем формате» в ближайшие дни.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия передала Киеву предложения по заключению соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом», но времени мало. 

Также глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что Украине для продолжения транзита российского газа нужно решить вопросы с новым оператором ГТС.

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