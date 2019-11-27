«Попытки максимизировать выгоду»: в Киеве назвали условия заключения контракта на транзит российского газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что при заключении соглашения с Россией на транзит газа должны соблюдаться два условия. По его словам, контракт должен быть долгосрочным и соответствовать нормам ЕС в сфере энергетики. Ранее Москва неоднократно подчёркивала, что готова работать в соответствии с законодательством Евросоюза. Однако на Украине до сих пор не завершился процесс имплементации европейских правил. Кроме того, по словам экспертов, для заключения долгосрочных соглашений сейчас нет подходящих условий.

Вопрос транзитного соглашения

Украина настаивает на соблюдении двух условий при заключении с Россией нового договора по транзиту газа. Об этом заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.

«Первое — это европейские правила. Второе — это вопрос долгосрочного транзита, потому что это вопрос безопасности. Всё остальное — это вопрос переговоров между коммерческими субъектами, компаниями», — сказал Гончарук.

Кроме того, в «Нафтогазе» заявили, что 13 декабря — это крайняя дата заключения соглашения по газу. При этом российские официальные лица, в частности Владимир Путин, указывали на готовность к заключению договора по европейским нормам.

Также напомним, что ранее «Газпром» направил «Нафтогазу» своё предложение по новому соглашению. Одним из условий российской корпорации стал взаимный отказ сторон от претензий и прекращение всех судебных разбирательств. Однако на Украине это предложение назвали «неприемлемым».

Сложившуюся ситуацию прокомментировали в Кремле. Там отметили, что «Газпром» и «Нафтогаз» ведут непрерывную работу над заключением нового соглашения, однако «времени мало».

Также по теме «Попытка играть на публику»: как на Украине ответили на предложение «Газпрома» о транзите газа Для Украины заключение нового контракта с Россией о транзите газа является «абсолютным приоритетом». Об этом заявил глава Минэнерго...

«Идёт обмен коммерческими предложениями. Вы знаете, что, в частности, вчера говорил (глава «Газпрома» Алексей. — RT) Миллер после совещания у Путина, сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения, мы в цейтноте, времени мало», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным указал, что Киев до сих пор не осуществил сертификацию газотранспортной системы в соответствии с законодательством ЕС. Напомним, что по нормам Евросоюза оператор ГТС должен быть отдельным юридическим лицом, не принадлежащим компании — производителю энергоресурсов. По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, окончательное разделение двух структур должно произойти до 26 декабря.

В Госдуме считают, что долгосрочный договор в контексте текущих отношений России и Украины вряд ли возможен.

«Такие длительные контракты подписывают торговые партнёры, которые доверяют и уверены друг в друге. А о каком доверии к Украине может сейчас идти речь? Поэтому Миллер хочет заключить краткосрочное соглашение, которое решало бы проблемы здесь и сейчас, а не на десять лет вперёд», — пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Архивное фото 2014 года. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев

© Francois Lenoir/Reuters

Препятствия в переговорах

Срок действующего договора на транзит российского газа через украинскую территорию заканчивается 31 декабря. Если «Газпром» и «Нафтогаз» всё же не смогут договориться о заключении нового контракта до этого момента, в январе Украина и Европа ещё не будут испытывать недостатка в топливе за счёт накопленных ранее объёмов газа в хранилищах. Такой точки зрения придерживается директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«На Украине сейчас более 21 млрд кубометров — это беспрецедентный объём за последние годы, обычно более 14—14,5 млрд не накапливают на зиму. Поэтому январь — не такой проблемный месяц, можно его пройти, даже если что-то где-то не срастётся. У европейцев тоже все газовые хранилища под завязку», — отмечает эксперт.

Эксперты указывают на то, что наряду с технической частью переговорщикам нужно будет уладить и другие аспекты. По оценке эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, преподавателя Финансового университета при правительстве России Станислава Митраховича, достичь договорённости мешает жёсткая позиция Киева.

«Препятствие заключается в том, что каждая из сторон стремится достичь максимальной выгоды, в том числе Украина, хотя Украина — это более слабая сторона в этом конфликте. Поэтому их попытки максимизировать собственную выгоду без уступок с их стороны в итоге мешают заключению соглашения», — пояснил RT эксперт.

Судебная тяжба

Помимо этого, 27 ноября апелляционный суд шведского округа Свеа отклонил жалобу «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом» о поставках голубого топлива на Украину.

«Ожидается, что решения ещё по двум делам в суде между теми же сторонами будут приняты в 2020 году», — говорится в сообщении.

В «Нафтогазе» назвали такую позицию судебного органа «победой». Кроме того, глава украинской компании Андрей Коболев уточнил, что суд отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража от 31 мая 2017 года относительно положения «бери или плати».

«Кроме того, суд тогда определил, что «Нафтогаз» имеет право на корректировку формулы расчёта цены в соответствии с ситуацией на рынке. Также решение 2017 года отменило запрет на реэкспорт газа», — написал он в Facebook.

Напомним, что, согласно решениям Стокгольмского арбитража, «Газпром» должен выплатить украинской стороне порядка $2,56 млрд.

Решение шведского суда носит асимметричный характер, что вызывает вопрос о его ангажированности по отношению к России, отметил в разговоре с RT председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

«Удовлетворение нашей апелляции могло бы снять много проблем по взаимодействию и сотрудничеству, в том числе и для руководства «Нафтогаза», — подчеркнул парламентарий.

Архивное фото 2014 года. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев

© Francois Lenoir/Reuters

В свою очередь, Станислав Митрахович отмечает, что отклонения апелляции «недостаточно, чтобы полностью переиграть Россию в судебном споре, это просто победа в раунде игры, но не победа во всей игре».

«Украина всё равно проиграет, потому что сейчас есть альтернативные способы снабжения Европы газом. Есть отдельные проблемы с Молдавией, но большая часть европейских государств могут снабжаться альтернативными путями. Есть сжиженный газ, «Северный поток», OPAL откроют на полную мощность в случае прерывания транзита», — заключил собеседник RT.

Судебные тяжбы не способствуют продвижению переговоров, считает украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«Нафтогаз» пытается получить нетрудовые доходы от «Газпрома», заявляя о новых претензиях и инициируя новые иски в международных судах. Это совершенно неконструктивная позиция. Она мешает в решении проблем... Сложно представить, как можно за оставшееся время договориться и согласовать позиции, достичь компромисса, особенно после требования о компенсации неполученных доходов в том объёме, который хочет «Нафтогаз», — сказал политолог в беседе с RT.