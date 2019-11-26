Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России
- РИА Новости
«Попытки вернуть Россию на энергорынок Украины должны быть остановлены скоординированными действиями патриотической оппозиции и граждан Украины», — приводит заявление партии Интерфакс-Украина.
В «Европейской солидарности», в частности, потребовали провести расследование в отношении главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, который заявил о необходимости заключения нового контракта с «Газпромом» на поставку газа.
«Если это самодеятельность министра, мы требуем его немедленной отставки и открытия уголовного производства за государственную измену... провести расследование и допросить министра Оржеля с целью выяснения возможного российского влияния, чтобы склонить его к подписанию газовых соглашений в интересах России», — подчеркнули в партии.
Там также отметили, что из-за газового вопроса Украина на протяжении нескольких лет была объектом «газового шантажа России».
«Зависимость от российского газа — это угроза самой независимости Украины», — заключили депутаты.
Члены «Европейской солидарности» предупредили, что выразят «решительный протест», если возвращение к поставкам российского газа является «новой политикой «зелёной» команды».
Ранее Оржель назвал подписание договора о транзите газа с Москвой до конца 2019 года абсолютным приоритетом Украины.
Позднее эту позицию подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский.