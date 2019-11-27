Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
- РИА Новости
Как отмечается, оно означает, что «суд отказал в требовании «Газпрома» и решение арбитражного суда не может быть отменено».
Кроме этого, суд не выявил процедурных нарушений.
Решение не может быть обжаловано.
Стокгольмский арбитраж в 2017—2018 годах вынес решения по спорам двух компаний в отношении газовых контрактов. Он обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.
В январе руководство украинской компании сообщило, что близко к взысканию этой суммы. По словам главы предприятия Андрея Коболева, средства начали поступать путём списания из прошлых платежей за транзит.
Кроме того, он указывал, что примерно в шести юрисдикциях инициированы судебные процессы.