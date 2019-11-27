Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

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Шведский суд округа Свеа отклонил апелляцию «Газпрома» на решение арбитража в споре с украинским «Нафтогазом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованное решение суда.
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
  • РИА Новости

Как отмечается, оно означает, что «суд отказал в требовании «Газпрома» и решение арбитражного суда не может быть отменено».

Кроме этого, суд не выявил процедурных нарушений.

Решение не может быть обжаловано.

Стокгольмский арбитраж в 2017—2018 годах вынес решения по спорам двух компаний в отношении газовых контрактов. Он обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. 

В январе руководство украинской компании сообщило, что близко к взысканию этой суммы. По словам главы предприятия Андрея Коболева, средства начали поступать путём списания из прошлых платежей за транзит.

Кроме того, он указывал, что примерно в шести юрисдикциях инициированы судебные процессы.

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