«Нафтогаз» назвал крайнюю дату заключения соглашения по газу с Россией

Газовое соглашение между Россией и Украиной должно быть заключено не позднее 13 декабря, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

«13 декабря — это крайняя дата для заключения долгосрочного контракта по резервированию», — сказал Витренко.

По его словам, после нормандского саммита, который состоится 9 декабря в Париже, у сторон будет всего несколько дней, чтобы обо всём договориться.

Витренко назвал это чрезвычайной процедурой, поскольку по европейским правилам, чтобы зарезервировать долгосрочные мощности, это надо делать заранее.

Ранее в Кремле оценили ситуацию как «цейтнот». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что предложения Москвы по соглашению переданы украинской стороне, но «времени мало».