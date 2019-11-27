«Нафтогаз» назвал крайнюю дату заключения соглашения по газу с Россией
- РИА Новости
«13 декабря — это крайняя дата для заключения долгосрочного контракта по резервированию», — сказал Витренко.
По его словам, после нормандского саммита, который состоится 9 декабря в Париже, у сторон будет всего несколько дней, чтобы обо всём договориться.
Витренко назвал это чрезвычайной процедурой, поскольку по европейским правилам, чтобы зарезервировать долгосрочные мощности, это надо делать заранее.
Ранее в Кремле оценили ситуацию как «цейтнот». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что предложения Москвы по соглашению переданы украинской стороне, но «времени мало».