«Нафтогаз» назвал крайнюю дату заключения соглашения по газу с Россией

Короткая ссылка
Газовое соглашение между Россией и Украиной должно быть заключено не позднее 13 декабря, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
«Нафтогаз» назвал крайнюю дату заключения соглашения по газу с Россией
  • РИА Новости

«13 декабря — это крайняя дата для заключения долгосрочного контракта по резервированию», — сказал Витренко.

По его словам, после нормандского саммита, который состоится 9 декабря в Париже, у сторон будет всего несколько дней, чтобы обо всём договориться.

Витренко назвал это чрезвычайной процедурой, поскольку по европейским правилам, чтобы зарезервировать долгосрочные мощности, это надо делать заранее.

Ранее в Кремле оценили ситуацию как «цейтнот». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что предложения Москвы по соглашению переданы украинской стороне, но «времени мало».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить