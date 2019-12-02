«Украинская сторона подняла ставки»: почему в Киеве не исключают обсуждение транзита газа на встрече с Путиным

Вопрос транзита газа через Украину может быть поднят на саммите в нормандском формате в Париже 9 декабря. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, позиции Киева на переговорах по новому договору ослабли из-за газопровода «Северный поток — 2». По мнению экспертов, украинская сторона намеренно делала громкие заявления, чтобы приступить к торгу на встрече двух президентов.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что вопрос транзита российского газа будет обсуждаться на саммите в нормандском формате 9 декабря в Париже. Об этом глава государства заявил в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

«Для меня важно, что проблема газа сама по себе является вопросом. Чтобы ни пожелали обе стороны, это никоим образом не должно быть связано с Донбассом. Хотя я не исключаю, что транзит газа также будет рассматривается в нормандском формате», — сказал он.

При этом, по словам Зеленского, переговорные позиции Киева сильно ослабли из-за строительства российского газопровода «Северный поток — 2», который огибает украинскую газотранспортную систему (ГТС) через Балтийское море.

«Северный поток — 2» значительно ослабил наши позиции на переговорах. Хотя наши европейские партнёры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться», — заявил президент Украины.

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Он допустил, что если новый договор о транзите газа через ГТС Украины будет заключён на срок до десяти лет, то он признает отсутствие политической составляющей в «Северном потоке — 2».

Украина неоднократно заявляла, что выступает против «Северного потока — 2». По мнению Киева, после окончания строительства этого газопровода Россия откажется от услуг Украины по транзиту. При этом украинская сторона получает по этому договору до $3 млрд ежегодно.

Зеленский называет этот проект политическим, чтобы обосновать позицию своей страны против него, отметил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Для нас, безусловно, это экономический проект. Это поставки газа в Европу, это продажа того, что у нас имеется с избытком. Это то, что сейчас так требуется Евросоюзу и потребность в чём в ЕС будет постоянно расти, — сказал он RT. — Мы не нарушаем никаких законов, мы действуем в рамках свободного рынка, ВТО и соглашений с Германией, Францией и ЕС в целом».

Отметим, что в России также допускают обсуждение газовых тем на саммите в Париже. Об этом ранее говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где она так или иначе будут иметь возможность вдвоём пообщаться, с тем, чтобы затронуть там и газовую тематику», — сказал он.

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Действующий контракт о транзите российского газа через Украину истекает 31 декабря. В связи с этим стороны ведут переговоры о том, чтобы его продлить. Так, в России отмечали, что следующая встреча может пройти на этой неделе. По словам главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, гипотетическая дата переговоров — 5 декабря. Он также сообщил, что договор находится на стадии согласования «транспортировки и условий поставки или компенсации тех позиций и денежных решений по арбитражам»

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Переговорный процесс осложняют судебные споры между украинским «Нафтогазом» и «Газпромом». Согласно решению Стокгольмского арбитража, российская компания должна выплатить порядка $3 млрд. «Газпром» считает это решение несправедливым и оспаривает его.

Помимо этого, Украина намерена принять европейское законодательство в области энергетики. В вопросах газа, помимо прочего, это означает необходимость создание независимого оператора ГТС, выведенного из структуры «Нафтогаза». В Киеве сообщали, что процесс будет завершён 26 декабря, то есть менее чем за неделю до конца действующего договора.

18 ноября «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное предложение по договору о транзите. В нём российская компания предложила на один год продлить действующий договор или заключить новый. При этом необходимо отказаться от всех взаимных претензий в международном арбитраже и от всех судебных разбирательств.

Помимо этого Россия ожидает от Украины ответа на предложение о прямых поставках газа. Напомним, что с 2015 года Киев закупает «голубое топливо» в Европе. Фактически это тот же российский газ, который до этого был поставлен в ЕС, а потому Киев значительно переплачивает за него. По оценке «Газпрома», если Украина перейдёт к прямым закупкам из РФ, то цена для потребителей будет снижена на 25%.

Однако в Киеве отказ от исков назвали «неприемлемым» решением. По мнению доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыша, украинская сторона намеренно поднимала градус заявлений, чтобы обсудить транзит на встрече президентов.

«Только они (переговоры Путина и Зеленского. — RT) и могут помочь. Более того, такая подготовка ведётся. То есть украинская сторона подняла ставки, и явно для того, чтобы можно было приступить к торгу во время этой встречи», — сказал он RT.

Стоит отметить также и противоречивость заявлений с украинской стороны. Так, если «Нафтогаз», отвечая «Газпрому», допустил заключение контракта на один год, то министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что нужен именно долгосрочный договор.

«Недопустимыми являются условия, которые мы получили в прошлый понедельник от «Газпрома» об отказе от всех арбитражей и подписании контракта на год, — заявил Оржель. — Долгосрочный контракт даёт возможность привлечь долгосрочные дешёвые деньги на обновление инвестиций, на соответствующие нужды, на прокачку газа».

Подобные категоричные условия осложняют переговоры, констатировал Безпалько.

«Теоретически, встреча Путина и Зеленского может снять какие-то противоречия в этом вопросе и, соответственно, приблизить страны к компромиссному решению. Хотя пока таких предпосылок нет. Украина по-прежнему настаивает на своих требованиях, для России неприемлемых», — заключил он.