Путин и Зеленский на встрече в Париже могут обсудить газовый вопрос
- РИА Новости
Как отметил представитель Кремля, в настоящее время идёт двусторонний процесс, как об этом договорились президенты во время недавнего телефонного общения, и сначала на рабочем уровне должны «состояться обстоятельные переговоры».
«Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоём пообщаться, с тем чтобы затронуть там и газовую тематику», — сказал Песков.
Ранее в Кремле не исключили отдельной встречи президентов в Париже, где 9 декабря состоится саммит в нормандском формате.
28 ноября в Вене состоялись переговоры между российскими и украинскими представителями. На встрече стороны договорились усилить работу по обсуждению газовых вопросов.
Подробнее — в материале RT.