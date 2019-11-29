Путин и Зеленский на встрече в Париже могут обсудить газовый вопрос

Короткая ссылка
Российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе встречи в Париже 9 декабря могут обсудить ситуацию с газовыми переговорами двух государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Путин и Зеленский на встрече в Париже могут обсудить газовый вопрос
  • РИА Новости

Как отметил представитель Кремля, в настоящее время идёт двусторонний процесс, как об этом договорились президенты во время недавнего телефонного общения, и сначала на рабочем уровне должны «состояться обстоятельные переговоры».

«Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоём пообщаться, с тем чтобы затронуть там и газовую тематику», — сказал Песков.

Ранее в Кремле не исключили отдельной встречи президентов в Париже, где 9 декабря состоится саммит в нормандском формате.

28 ноября в Вене состоялись переговоры между российскими и украинскими представителями. На встрече стороны договорились усилить работу по обсуждению газовых вопросов.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить