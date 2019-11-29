Путин и Зеленский на встрече в Париже могут обсудить газовый вопрос

Российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе встречи в Париже 9 декабря могут обсудить ситуацию с газовыми переговорами двух государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, в настоящее время идёт двусторонний процесс, как об этом договорились президенты во время недавнего телефонного общения, и сначала на рабочем уровне должны «состояться обстоятельные переговоры».

«Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоём пообщаться, с тем чтобы затронуть там и газовую тематику», — сказал Песков.

Ранее в Кремле не исключили отдельной встречи президентов в Париже, где 9 декабря состоится саммит в нормандском формате.

28 ноября в Вене состоялись переговоры между российскими и украинскими представителями. На встрече стороны договорились усилить работу по обсуждению газовых вопросов.

Подробнее — в материале RT.