«Создают ограничения»: «Нафтогаз» обратился в суд Латвии с требованием арестовать активы «Газпрома»

«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья Риги об аресте активов «Газпрома» в связи с решением Стокгольмского арбитража по транзитному спору, согласно которому российская компания должна выплатить $2,56 млрд. Отметим, что в прибалтийской республике под обеспечительные меры могут попасть акции «Газпрома» в газовой компании Latvijas Gaze и операторе ГТС Conexus Baltic Grid. Как отмечают эксперты, можно ожидать возникновения подобных судебных тяжб и в других странах, однако точка будет поставлена только после завершения дела об оспаривании арбитражного решения, которое намечено на осень 2020 года.

В суд Видземского предместья Риги поступило ходатайство НАК «Нафтогаз Украины» о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом» от 28 февраля 2018 года, а также о принятии обеспечительных мер. Об этом говорится в квартальном отчёте российской государственной корпорации.

«Заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года. «Газпром» изучает возможности по защите своих интересов», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Обратим внимание, что в Латвии российской компании принадлежит по 34% в компании газоснабжения Latvijas Gaze и операторе газотранспортной системы республики Conexus Baltic Grid.

Согласно решениям Стокгольмского арбитража, «Газпром» должен выплатить украинской стороне порядка $2,56 млрд, российская компания это решение оспаривает.

27 ноября апелляционный суд шведского округа Свеа отклонил жалобу «Газпрома» относительно положения «бери или плати». При этом решения по двум другим пунктам спора с «Нафтогазом» ожидаются в 2020 году. Добавим, что украинская компания пытается принудительно взыскать с «Газпрома» средства на территориях различных государств — Швейцарии, Великобритании, Нидерландов и Люксембурга.

Вместе с тем украинская сторона также выдвигает претензии к «Газпрому» ещё на $12 млрд, которые российский холдинг должен компенсировать за снижение стоимости украинской ГТС в результате прокладки Россией газопроводов в обход Украины. Вдобавок российская компания оштрафована на $7 млрд Антимонопольным комитетом Украины за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.

В Москве призывают украинскую сторону отказаться от всех взаимных претензий, чтобы договориться о заключении нового транзитного соглашения по газу, которое истекает 31 декабря 2019-го. В «Нафтогазе» даже указали крайнюю дату для достижения договора — 13 декабря. При этом в украинской компании предложили партнёрам из России погасить долг по решению Стокгольмского арбитража газом.

Reuters

© Sergei Karpukhin

Накануне в Вене прошли переговоры, в которых, помимо руководства компаний, приняли участие министры энергетики двух стран Александр Новак и Алексей Оржель.

«Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины», — сообщили в «Газпроме».

Представители делегаций обменялись предложениями и достигли договорённости по интенсификации совместной работы в ближайшие дни. Кроме того, в декабре должен пройти очередной раунд трёхсторонних консультаций с участием представителей Евросоюза. По итогам последней подобной встречи, которая состоялась 28 октября в Брюсселе, экс-заместитель председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович выразил разочарование итогами переговоров.

Вместе с тем данная ситуация может стать темой разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского в ходе встречи в Париже 9 декабря, которая состоится в рамках саммита нормандской четвёрки.

«Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоём пообщаться, с тем чтобы затронуть там и газовую тематику», — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Украина создаёт ограничения для «Газпрома»

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович заметил, что Украина продолжит постоянно подавать иски об аресте какого-либо имущества «Газпрома» до завершения судебного процесса по решению Стокгольмского арбитража.

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«Эти иски «Газпром» оспаривает через механизм обжалования. Как стало известно, ожидать заключения по апелляции стоит в 2020 году. Так что до этого времени Киеву не удастся получить активы «Газпрома». Максимум они создают ограничения для перепродажи собственности компании в Европе и для того, чтобы «Газпром» мог осуществлять заимствования на ряде площадок. Если вопрос не будет решён с Украиной по этому долгу, я думаю, что они и дальше будут пытаться арестовывать какие-то российские активы», — заметил собеседник RT.

Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин в разговоре с RT пояснил, почему «Нафтогаз» обратился в суд Видземского предместья Риги по транзитному спору с «Газпромом».

«После того как Стокгольмский суд вынес решение и оно не было отменено, к нему имеют отношение все государственные суды более чем 140 стран в силу Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений», — заметил он.