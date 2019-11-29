«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии по спору с «Газпромом»
- РИА Новости
Как передаёт ТАСС со ссылкой на отчёт российского холдинга, 5 ноября ему стало известно, что заседание по этому обращению запланировано на конец апреля 2020 года.
«ПАО «Газпром» изучает возможности по защите своих интересов», — говорится в документе.
Ранее шведский суд округа Свеа отклонил апелляцию «Газпрома» на решение арбитража в споре с «Нафтогазом». Украинская сторона назвала это победой.
В 2017—2018 годах суд Стокгольма вынес решения по спорам двух компаний, обязав «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.