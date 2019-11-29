«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии по спору с «Газпромом»

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«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья Риги о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом».
«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии по спору с «Газпромом»
  • РИА Новости

Как передаёт ТАСС со ссылкой на отчёт российского холдинга, 5 ноября ему стало известно, что заседание по этому обращению запланировано на конец апреля 2020 года.

«ПАО «Газпром» изучает возможности по защите своих интересов», — говорится в документе.

Ранее шведский суд округа Свеа отклонил апелляцию «Газпрома» на решение арбитража в споре с «Нафтогазом». Украинская сторона назвала это победой.

В 2017—2018 годах суд Стокгольма вынес решения по спорам двух компаний, обязав «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. 

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