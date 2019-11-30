«Противоречивые заявления»: на Украине допустили прямые закупки газа у России

Украина может перейти к прямым закупкам российского газа, если на него будет установлена цена, привязанная к европейским тарифам. Об этом заявил министр энергетики страны Алексей Оржель. По его словам, Киев выступает против специальных, «политических» цен. Однако партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» намерена провести через Раду законодательный запрет на прямые закупки у России голубого топлива. По мнению экспертов, в политических кругах Украины нет единства по этому вопросу, что отражается и на властях, которые порой допускают противоречащие друг другу заявления. Помочь разрешить разногласия между Москвой и Киевом по газу может встреча на высшем уровне, которая пройдёт 9 декабря в Париже, считают аналитики.

Украинские власти допускают возможность перехода к прямым поставкам газа из России при соблюдении определённых условий. Об этом министр энергетики страны Алексей Оржель заявил в эфире телеканала «Украина».

«Четыре года мы получаем цену на газ так: цена Европы плюс транспортировка назад, поэтому у нас одна из наивысших цен», — рассказал глава Минэнерго.

«Когда мы говорим сейчас с российской стороной, то есть чёткая позиция. Мы говорим, что если мы с вами можем договариваться про прямые поставки, в комплексе, в пакете... то цена должна быть привязана к европейскому индикатору», — добавил Оржель.

Министр пояснил, что гипотетическая цена на российский газ должна соотноситься с установленными в европейских странах тарифами. Вместе с тем Оржель подчеркнул, что Киев выступает против заключения контракта на поставки газа по специальной, «политической» цене.

Напомним, что Украина напрямую закупала российский газ до 2015 года. Затем Киев принял решение перейти к так называемым реверсным поставкам из Евросоюза. Однако фактически на Украину всё это время поступает тот же российский газ, перенаправляемый украинским потребителям на границе с ЕС. В связи с этим его цена значительно выше рыночной. В «Газпроме» неоднократно отмечали, что если Украина начнёт напрямую закупать российский газ, то его цена для конечных потребителей упадёт на 25%.

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Категорически против прямых закупок российского газа выступает партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». Её депутаты направили в СБУ заявление о государственной измене Оржеля из-за того, что тот ранее уже допускал возможность закупки газа в России.

Также партия Порошенко намерена внести в Раду проект постановления, вводящего запрет на прямые поставки газа из России.

«Для нас, для «Европейской солидарности», важно максимально помочь власти выстоять против этого давления России и не допустить возобновления прямых поставок газа из России. Поэтому мы будем инициировать постановление Верховной рады Украины», — сказала депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе.

При помощи таких заявлений Украина пытается нарастить свои переговорные возможности, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв.

«Наверно, с точки зрения украинской стороны, это выглядит абсолютно логичным шагом — как некое усиление договорной позиции в переговорах по транзиту газа. Но они должны понимать, что это не те методы, которые улучшают диалог. Россия всегда была за конструктивность», — отметил собеседник RT.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко констатировал, что на Украине продолжаются столкновения между разными политическими силами. В разговоре с RT он выделил три различных группы: сторонников развития отношений с Россией, противников этого, а также действующую власть, которая пока не может чётко определиться в этом вопросе.

«Я думаю, что те противоречивые заявления, которые мы наблюдаем, отражают противостояние на Украине между различными политическими силами», — отметил эксперт.

«Центр силы, который, скорее всего, олицетворяет Зеленский, не может пока найти чёткую позицию и всё время подвергается воздействию то с одной стороны, то с другой. Поэтому от украинских официальных лиц мы слышим противоречивые заявления», — добавил Оленченко.

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Вопрос транзита

Ток-шоу «Свобода слова», в эфире которой выступил Оржель, была посвящена проблемам украинской энергетики в целом. В связи с этим в ходе обсуждения поднимался вопрос транзита. Гости программы — представители разных политических сил — согласились, что стране важно сохранить транзит газа из России в Европу из-за того дохода, который это приносит Киеву. Вместе с тем Оржель предупредил, что цены на газ для украинцев могут вырасти до 12 тыс. гривен ($500) за тысячу кубометров, если договор не будет заключён.

«Цена в 12 тыс. гривен возможна в случае отсутствия транзита», — заявил министр. На данный момент в среднем цена на газ на Украине составляет около 7 тыс. гривен (около $293) за тысячу кубов.

Действующий договор о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему истекает 31 декабря 2019-го. Несмотря на то что до его конца остался всего один месяц, новый договор ещё не заключён, поскольку стороны не могут договориться о его условиях.

Одно из препятствий для заключения нового контракта — судебные споры между «Нафтогазом» и «Газпромом». Компании ведут споры в международных судах. На данный момент, согласно решению Стокгольмского арбитража, российская сторона должна выплатить порядка $3 млрд. Однако «Газпром» указывает на несправедливость этого решения и оспаривает его.

Россия предлагает взаимно отказаться от всех исковых претензий для заключения договора. Об этом говорили и президент Владимир Путин, и «Газпром» в официальном письме, направленном украинской стороне несколько дней назад.

Другая сложность заключается в стремлении Украины принять европейское законодательство в области энергетики. Относительно газовой сферы это означает, в частности, анбандлинг. До недавнего времени «Нафтогаз» и «Укртрансгаз» занимались всеми вопросами, связанными с газом, — добычей, хранением, транспортировкой и продажей.

Требование анбандлинга в том, что эти процессы должны контролироваться разными компаниями. С этой целью была создана компания «Оператор газотранспортной системы Украины», которая займётся обслуживанием ГТС. С 1 января активы этой компании будут находиться в ведении ПАО «Магистральные газопроводы Украины», управление которым будет осуществлять «Нафтогаз».

«Решение принимается на другом уровне»

Однако в России сомневаются, что Украина успеет до конца года принять европейское законодательство. Так, в украинском правительстве планируют завершить создание независимого оператора ГТС только 26 декабря — за пять дней до конца действия текущего контракта. В связи с этим Москва предлагает заключить временный контракт на один год, но уже с учётом европейских норм.

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В «Нафтогазе» заявили, что в случае необходимости готовы на годовой контракт. Однако в Киеве считают, что нужен именно долгосрочный договор. Предложение «Газпрома» в украинском кабмине назвали недопустимым.

«Недопустимыми являются условия, которые мы получили в прошлый понедельник от «Газпрома» об отказе от всех арбитражей и подписании контракта на год, — заявил ранее Оржель. — Долгосрочный контракт даёт возможность привлечь долгосрочные дешёвые деньги на обновление инвестиций, на соответствующие нужды, на прокачку газа».

Требования украинской стороны необоснованны, отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«В последнее время контакты очень сильно интенсифицировались. Россия демонстрирует всяческую гибкость, с тем чтобы договориться о чём-то с Украиной перед 9 декабря. Здесь остаётся большая проблема — то, что Украина требует некую компенсацию не только в цене, но и за те иски, которые она не подаст в европейские суды. Мне эта версия кажется абсолютно абсурдной, потому что Россия Украине ничего не должна и не должна каким-то образом участвовать во всех этих представлениях», — подчеркнул аналитик в разговоре с RT.

Чтобы разрешить существующие противоречия, Россия и Украина неоднократно устраивали переговоры и технические консультации. Как правило, они проходили в трёхстороннем формате — с участием Евросоюза. Однако последние консультации в Вене 28 ноября прошли без представителей ЕС.

Очередная встреча может состояться на следующей неделе, допустил министр энергетики России Александр Новак. Он назвал конструктивными переговоры в Вене и отметил, что сейчас прорабатываются вопросы технического характера.

Как отметил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, судя по публичным заявлениям, по большинству вопросов стороны уже пришли к компромиссу, однако нерешённым остаётся вопрос о взаимном отказе от исков.

«Если говорить про существенные условия договора, то есть срок договора, фиксацию объёмов и стоимость самого газа, то, судя по настрою сторон, всё идёт в правильном русле. Единственный непонятный вопрос остаётся по поводу обнуления взаимных претензий — то, что изначально было высказано как исходное условие для начала переговоров. Но это решение принимается на другом уровне. Я думаю, что как раз это можно обсуждать на уровне президентов стран», — сказал он RT.

Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский должны встретиться в рамках переговоров в нормандском формате в Париже 9 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что они могут обсудить и вопросы, связанные с газом.

«Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоём пообщаться, с тем чтобы затронуть там и газовую тематику», — сказал Песков.