«Нафтогаз» готов обсудить с «Газпромом» компенсацию за отказ от иска
«Какую мы получим компенсацию, если вы хотите, чтобы мы отказались от наших исковых требований на $12,2 миллиарда», — цитирует РИА Новости исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.
Глава компании уточнил, что «Нафтогаз» также готов рассматривать возможности получения $3 млрд долга.
«Мы конструктивные люди, которые хотят получить средства, которые принадлежат нам», — пояснил он.
Ранее министр энергетики России Александр Новак прокомментировал слова исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что украинская сторона готова рассмотреть предложение по «уплате долга поставками газа».