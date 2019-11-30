«Нафтогаз» готов обсудить с «Газпромом» компенсацию за отказ от иска

«Нафтогаз Украины» готов рассмотреть предложения «Газпрома» сумму компенсации за отказ украинской стороны от исковых требований на $12,2 млрд.

«Какую мы получим компенсацию, если вы хотите, чтобы мы отказались от наших исковых требований на $12,2 миллиарда», — цитирует РИА Новости исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.

Глава компании уточнил, что «Нафтогаз» также готов рассматривать возможности получения $3 млрд долга.

«Мы конструктивные люди, которые хотят получить средства, которые принадлежат нам», — пояснил он.

Ранее министр энергетики России Александр Новак прокомментировал слова исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что украинская сторона готова рассмотреть предложение по «уплате долга поставками газа».