В Минэнерго прокомментировали идею Киева «отдать долг газом»
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По словам Новака, «это предмет обсуждения в целом пакета соглашений», при этом урегулирование задолженностей — «одна из важнейших составляющих».
«Механизм я не готов сейчас комментировать, об этом рано говорить. Это договорятся между собой компании в первую очередь. Должны договориться», — цитирует министра РИА Новости.
Глава ведомства подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, после чего вернуться к трёхстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
Ранее шведский суд округа Свеа отклонил апелляцию «Газпрома» на решение арбитража в споре с «Нафтогазом». Украинская сторона назвала это победой.
В 2017—2018 годах суд Стокгольма вынес решения по спорам двух компаний, обязав «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.