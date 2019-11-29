В Минэнерго прокомментировали идею Киева «отдать долг газом»

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал слова исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что украинская сторона готова рассмотреть предложение по «уплате долга поставками газа».

По словам Новака, «это предмет обсуждения в целом пакета соглашений», при этом урегулирование задолженностей — «одна из важнейших составляющих».

«Механизм я не готов сейчас комментировать, об этом рано говорить. Это договорятся между собой компании в первую очередь. Должны договориться», — цитирует министра РИА Новости.

Глава ведомства подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, после чего вернуться к трёхстороннему обсуждению с Еврокомиссией.

Ранее шведский суд округа Свеа отклонил апелляцию «Газпрома» на решение арбитража в споре с «Нафтогазом». Украинская сторона назвала это победой.

В 2017—2018 годах суд Стокгольма вынес решения по спорам двух компаний, обязав «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.