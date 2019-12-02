Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря. Об этом в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Северный поток — 2» значительно ослабил наши позиции на переговорах. Хотя наши европейские партнёры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться», — сказал глава государства.

Однако он отметил, что если удастся заключить новый транзитный договор на срок до десяти лет, если европейцы окажут помощь, а Россия не будет противиться этому, тогда можно говорить, что «Северный поток — 2» не является политическим проектом.

Зеленский также рассказал, что президент России Владимир Путин во время разговора с ним принял к сведению позицию украинской стороны по транзиту.

«Для меня важно, что проблема газа сама по себе является вопросом. Чтобы ни пожелали обе стороны, это никоим образом не должно быть связано с Донбассом. Хотя я не исключаю, что транзит газа также будет рассматриваться в нормандском формате», — добавил он.

Таким образом он ответил на вопрос об истечении срока действия транзитного контракта и будущего завершения строительства «Северного потока — 2».

Ранее в МИД Украины отмечали, что Киев считает возможные санкции США против газопровода «Северный поток — 2» дополнительным инструментом в переговорах по транзиту газа.

Как заявляли в Кремле, Путин и Зеленский в ходе встречи в Париже 9 декабря могут обсудить ситуацию с газовыми переговорами.