В Киеве заявили о «дополнительном инструменте» в переговорах по газу

Украина считает возможные санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» дополнительным инструментом в переговорах по транзиту российского газа. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль.

«Для нас это является дополнительным инструментом в переговорах», — сказала дипломат.

Как уточняет агентство, таким образом она ответила на вопрос об отношении украинской стороны к санкциям, которые обсуждаются в конгрессе США.

По словам Зеркаль, «должны работать все маршруты для того, чтобы создавать коммерческие нормальные условия функционирования рынка энергоносителей, включая газ».

Ранее в США заявили, что конгресс собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.

В середине ноября «Нафтогаз» заявил, что позиции Украины на переговорах с «Газпромом» по транзиту газа усиливаются после подписания украинским лидером Владимиром Зеленским закона, который позволяет завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы.