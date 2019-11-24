В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год. Об этом заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш.

Риш отмечает, что причина нынешних действий в том, что большая часть газопровода уже построена и окно возможностей сужается.

Он добавил, что санкции могут вынудить занятые на газопроводе строительные фирмы отказаться от работы над проектом.

«Это дорого им обойдётся», — цитирует издание Defense News Риша.

21 ноября заместитель министра энергетики США Марк Менезес заявил, что газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» предоставят России «больше рычагов влияния в Европе».