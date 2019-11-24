В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
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Риш отмечает, что причина нынешних действий в том, что большая часть газопровода уже построена и окно возможностей сужается.
Он добавил, что санкции могут вынудить занятые на газопроводе строительные фирмы отказаться от работы над проектом.
«Это дорого им обойдётся», — цитирует издание Defense News Риша.
21 ноября заместитель министра энергетики США Марк Менезес заявил, что газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» предоставят России «больше рычагов влияния в Европе».