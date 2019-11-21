В США допускают введение санкций для задержки «Северного потока — 2»

В американском сенате заявили о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

По словам сенатора Теда Круза, в случае завершения строительства газопровода Россия сможет получить миллиарды долларов, которые будут использоваться «для подпитки российской агрессии».

«В то же время трубопровод навредит всей Европе, сделав запад Европы более зависимым от российской энергии, более подверженным экономическому сдерживанию, более подверженным экономическому шантажу. Я полагаю, что всем заинтересованным сторонам будет лучше, если Европа станет получать энергию из источников, которые не будут использовать её как способ шантажа», — заявление было опубликовано на странице сенатора в YouTube.

По мнению Круза, США могут «остановить или отложить более чем на год» ввод «Северного потока — 2» с помощью санкций.

5 ноября в Госдепартаменте США заявили, что газопровод «Северный поток — 2» ставит под угрозу приоритеты Вашингтона касательно энергетической безопасности стран Европы.