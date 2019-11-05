В Госдепе назвали «Северный поток — 2» угрозой приоритетам США

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В Госдепартаменте США заявили, что газопровод «Северный поток — 2» ставит под угрозу приоритеты Вашингтона касательно энергетической безопасности стран Европы.
В Госдепе назвали «Северный поток — 2» угрозой приоритетам США
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Госдепа.

По его словам, Соединённые Штаты считают своим давним стратегическим приоритетом энергетическую безопасность союзников. 

«Мы всегда считали, что «Северный поток — 2» ставит под угрозу этот приоритет тем, что делает европейские государства и наших союзников более зависимыми от источников энергии одной страны», — сказал он.

В американском внешнеполитическом ведомстве не стали уточнять, обсудит ли госсекретарь США Майк Помпео ситуацию с газопроводом в ходе визита в Германию.

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук призвал МИД Эстонии противодействовать «Северному потоку — 2».

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