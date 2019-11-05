В Госдепе назвали «Северный поток — 2» угрозой приоритетам США

В Госдепартаменте США заявили, что газопровод «Северный поток — 2» ставит под угрозу приоритеты Вашингтона касательно энергетической безопасности стран Европы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Госдепа.

По его словам, Соединённые Штаты считают своим давним стратегическим приоритетом энергетическую безопасность союзников.

«Мы всегда считали, что «Северный поток — 2» ставит под угрозу этот приоритет тем, что делает европейские государства и наших союзников более зависимыми от источников энергии одной страны», — сказал он.

В американском внешнеполитическом ведомстве не стали уточнять, обсудит ли госсекретарь США Майк Помпео ситуацию с газопроводом в ходе визита в Германию.

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук призвал МИД Эстонии противодействовать «Северному потоку — 2».