Новак допустил поставки газа по «Северному потоку — 2» в 2019 году

Короткая ссылка
Поставки газа по газопроводу «Северный поток — 2» могут начаться до 2020 года. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Новак допустил поставки газа по «Северному потоку — 2» в 2019 году
  • @nordstream2
  • Twitter

«Может быть, и в этом году», — цитирует РИА Новости Новака.

Он отметил, что данный технический вопрос «завязан не только на достройку трубы, но и на пусконаладку», что входит в компетенцию оператора проекта Nord Stream 2 «в большей степени».

«Я думаю, что в ближайшие месяцы это может произойти», — заключил министр.

Ранее в компании Wintershall заявили, что «Северный поток — 2» будет завершён до конца 2019 года.

30 октября Данией было выдано разрешение на прокладку «Северного потока — 2» на континентальном шельфе страны.

Эксперт Игорь Юшков в беседе с НСН оценил это решение.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить