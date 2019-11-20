Новак допустил поставки газа по «Северному потоку — 2» в 2019 году

Поставки газа по газопроводу «Северный поток — 2» могут начаться до 2020 года. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.

«Может быть, и в этом году», — цитирует РИА Новости Новака.

Он отметил, что данный технический вопрос «завязан не только на достройку трубы, но и на пусконаладку», что входит в компетенцию оператора проекта Nord Stream 2 «в большей степени».

«Я думаю, что в ближайшие месяцы это может произойти», — заключил министр.

Ранее в компании Wintershall заявили, что «Северный поток — 2» будет завершён до конца 2019 года.

30 октября Данией было выдано разрешение на прокладку «Северного потока — 2» на континентальном шельфе страны.

Эксперт Игорь Юшков в беседе с НСН оценил это решение.

Подробнее — в материале RT.