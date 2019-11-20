Новак допустил поставки газа по «Северному потоку — 2» в 2019 году
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«Может быть, и в этом году», — цитирует РИА Новости Новака.
Он отметил, что данный технический вопрос «завязан не только на достройку трубы, но и на пусконаладку», что входит в компетенцию оператора проекта Nord Stream 2 «в большей степени».
«Я думаю, что в ближайшие месяцы это может произойти», — заключил министр.
Ранее в компании Wintershall заявили, что «Северный поток — 2» будет завершён до конца 2019 года.
30 октября Данией было выдано разрешение на прокладку «Северного потока — 2» на континентальном шельфе страны.
Эксперт Игорь Юшков в беседе с НСН оценил это решение.
Подробнее — в материале RT.