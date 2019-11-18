В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»

Интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают, а США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

«Что касается США, американцы стали считать российский газ проблемой, когда сами превратились в экспортёров газа. Может быть, это совпадение. Не знаю, бывают ли такие совпадения», — сказал он в ходе форума «Потсдамские встречи» в Москве.

Как отметил Габриэль, в ситуации с газом речь идёт о взаимных интересах.

«Мы на 30% зависим от поставок газа из России, здесь никаких сомнений нет. Подозреваю, для России важно, что мы этот газ покупаем. Интересы здесь взаимны, это довольно очевидно», — добавил он.

Он подчеркнул, что Германия заинтересована в сохранении транзита газа через территорию Украины.

Ранее партия «Альтернатива для Германии» направила правительству ФРГ обращение, в котором призвала принять меры для защиты «Северного потока — 2» от санкций США.

Как отмечали в Госдепе, «Северный поток — 2» ставит под угрозу приоритеты США касательно энергетической безопасности европейских стран.

13 ноября бундестаг принял законопроект, который регулирует применение поправок к Газовой директиве ЕС для Германии, под которые подпадает проект газопровода.