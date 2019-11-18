В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»

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Интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают, а США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

«Что касается США, американцы стали считать российский газ проблемой, когда сами превратились в экспортёров газа. Может быть, это совпадение. Не знаю, бывают ли такие совпадения», — сказал он в ходе форума «Потсдамские встречи» в Москве.

Как отметил Габриэль, в ситуации с газом речь идёт о взаимных интересах.

«Мы на 30% зависим от поставок газа из России, здесь никаких сомнений нет. Подозреваю, для России важно, что мы этот газ покупаем. Интересы здесь взаимны, это довольно очевидно», — добавил он.

Он подчеркнул, что Германия заинтересована в сохранении транзита газа через территорию Украины.

Ранее партия «Альтернатива для Германии» направила правительству ФРГ обращение, в котором призвала принять меры для защиты «Северного потока — 2» от санкций США. 

Как отмечали в Госдепе, «Северный поток — 2» ставит под угрозу приоритеты США касательно энергетической безопасности европейских стран. 

13 ноября бундестаг принял законопроект, который регулирует применение поправок к Газовой директиве ЕС для Германии, под которые подпадает проект газопровода.

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