В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»
- РИА Новости
«Что касается США, американцы стали считать российский газ проблемой, когда сами превратились в экспортёров газа. Может быть, это совпадение. Не знаю, бывают ли такие совпадения», — сказал он в ходе форума «Потсдамские встречи» в Москве.
Как отметил Габриэль, в ситуации с газом речь идёт о взаимных интересах.
«Мы на 30% зависим от поставок газа из России, здесь никаких сомнений нет. Подозреваю, для России важно, что мы этот газ покупаем. Интересы здесь взаимны, это довольно очевидно», — добавил он.
Он подчеркнул, что Германия заинтересована в сохранении транзита газа через территорию Украины.
Ранее партия «Альтернатива для Германии» направила правительству ФРГ обращение, в котором призвала принять меры для защиты «Северного потока — 2» от санкций США.
Как отмечали в Госдепе, «Северный поток — 2» ставит под угрозу приоритеты США касательно энергетической безопасности европейских стран.
13 ноября бундестаг принял законопроект, который регулирует применение поправок к Газовой директиве ЕС для Германии, под которые подпадает проект газопровода.