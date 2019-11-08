В бундестаге призвали защитить «Северный поток — 2» от санкций США
- РИА Новости
«Немецкий бундестаг призывает правительство ФРГ принять все необходимые встречные меры, чтобы защитить от санкций США европейские фирмы, участвующие в проекте «Северный поток — 2», — говорится в документе.
Кроме того, депутаты призывают немецкие власти при возможных негативных последствиях санкций в отношении проекта предоставить финансовые средства из Банка развития Германии, чтобы избежать удорожания и задержек проекта.
Также в обращении парламентарии просят правительство защититься от политического давления США.
«Для США речь идёт не о чём ином, как об их экономических и финансовых интересах. Они хотят агрессивными методами навязать свой дорогой и сомнительный в экополитическом плане газ, добытый методом фрекинга, Германии и Европе. Эта политика не соответствует рыночной экономике и конкуренции, за которые ратуют сами США, а представляет собой неприемлемый акт агрессии. Немецкое правительство должно защищаться от политического давления США», — подчёркивают в «АдГ».
Ранее в Госдепе назвали «Северный поток — 2» угрозой приоритетам США.
29 октября в конгрессе США вновь предложили ввести санкции в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода «Северный поток — 2».