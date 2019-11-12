«Последнее звено»: строительство «Северного потока — 2» завершат до конца 2019 года

Строительство «Северного потока — 2» завершится до конца 2019 года, заявил Марио Мерен — глава немецкой компании по добыче газа и нефти Wintershall Dea, которая участвует в проекте. Он отметил, что после получения разрешения от Дании больше не осталось никаких препятствий для окончания укладки трубопровода. Мерен также подчеркнул, что в зимний период вести работы сложнее из-за ухудшения погодных условий, но этот фактор учтён в графике строительства. Между тем эксперты указывают, что теперь основная задача оператора «Северного потока — 2» — выведение газопровода из-под действия Третьего энергопакета ЕС.

Глава немецкой компании по добыче газа и нефти Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено до конца 2019 года. Он отметил, что разрешение Дании на прокладку газопровода на континентальном шельфе страны стало последним звеном, и теперь ничто не препятствует реализации проекта.

«Разрешение Дании — это последнее звено, теперь проект имеет все допуски. Если не ошибаюсь, датская часть — 140 км, то есть для двух веток это 280 км. Я уверен, что строительные работы будут завершены в этом году», — цитирует ТАСС Мерена.

Вместе с тем глава компании не назвал сроки начала прокладки трубопровода по датскому участку. Он пояснил, что с приближением зимы на Балтике ухудшаются погодные условия и работать становится сложнее, однако это было учтено в графике строительства.

30 октября датское энергетическое агентство выдало разрешение на прокладку «Северного потока — 2» к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что вопрос завершения строительства газопровода стал скорее техническим. Он пояснил, что на завершение прокладки труб необходимо ещё около четырёх недель, однако пока ещё сама Германия не готова принимать газ по «Северному потоку — 2».

«Сейчас не столь важно, успеют ли его достроить до 31 декабря, или это будет в начале января — февраля, потому что инфраструктура на территории Германии не готова к газу по «Северному потоку — 2». Сами европейцы на своей территории продолжение «Северного потока — 2» достроить не успели», — пояснил Юшков в беседе с RT.

Напомним, «Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, протянувшиеся от российского побережья через Балтийское море до Германии. Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Против строительства газопровода выступает Украина, которая опасается потери доходов от транзита российского газа, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Кроме того, российская сторона столкнулась с затруднениями из-за принятой ЕС Газовой директивы, распространяющей требования Третьего энергопакета на морские газопроводы, приходящие в ЕС из третьих стран.

Третий энергопакет предполагает, что оператор любого международного газопровода в Европе должен зарезервировать половину мощности для сторонних поставщиков топлива. Изначально речь шла о трубах, проложенных по суше, однако в мае 2019 года ЕС расширил требования и на соответствующую инфраструктуру, идущую по морскому дну.

Еврокомиссия утверждает, что директива призвана соблюсти энергобезопасность и обеспечить отсутствие монополии, однако эксперты убеждены, что мера направлена непосредственно против «Северного потока — 2».

Напомним, Германия добилась, чтобы решение об исключении какого-либо проекта из этих норм принимал не Брюссель, а та страна ЕС, на чью территорию выходит газопровод. Депутаты бундестага внесли законопроект, в соответствии с которым требования Третьего энергопакета не будут распространяться на иностранные газопроводы, если они были профинансированы до 23 мая 2019 года, чему соответствует «Северный поток — 2». Однако в ходе первого рассмотрения для принятия законопроекта не хватило голосов. Повторное обсуждение документа должно состояться 13 ноября.

Игорь Юшков в разговоре с RT подтвердил, что третий энергопакет — это проблема, требующая решения. Он отметил, что в мае 2018 года европейцы использовали антимонопольное законодательство в качестве санкций. По словам эксперта, Европа технически распространила третий энергопакет на все морские газопроводы, но по факту нововведение коснулось лишь «Северного потока — 2».

«То есть никакой другой газопровод на практике не попал под это регулирование, кроме российского. И тут, с одной стороны, «Газпром» уже вчера подал иск к Евросоюзу о том, что это обесценивает инвестиции и это запрещено энергетической хартией ЕС... Строительство закончат, и основная задача для «Газпрома» — вывести «Северный поток — 2» из-под Третьего энергопакета», — рассказал эксперт.

Он отметил, что России придётся давить на ЕС и требовать, чтобы он не пытался использовать антимонопольное законодательство в качестве санкционного пакета.

«Борьба будет долгой, но у нас есть опыт положительного исхода подобных дел», —заключил эксперт.

Напомним, 11 ноября стало известно, что Компания — оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG начала арбитраж против Евросоюза из-за несоответствия поправок к газовой директиве Энергетической хартии. По мнению организации, ЕС нарушил свои обязательства, приняв «дискриминационные поправки» к директиве.