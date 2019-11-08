«Несмотря на экономические интересы Германии»: бундестаг не согласовал закон о поправках к Газовой директиве ЕС

Бундестаг не смог согласовать законопроект, регулирующий применение в Германии газовых поправок, внесённых ЕС. Повторное рассмотрение документа ожидается на следующей неделе. Подготовленный правящей коалицией закон должен был защитить газопровод «Северный поток — 2» от целого ряда требований, содержащихся в обновлённой Газовой директиве ЕС. Против принятия документа накануне высказались на Украине, предупредив о «последствиях для энергетической безопасности» Европы. Эксперты полагают, что оппоненты обсуждавшейся в бундестаге инициативы пытаются политизировать проект, который представляет для ФРГ очевидный экономический интерес.

Парламент ФРГ не принял закон, регулирующий применение газовых поправок ЕС в Германии.

«Было отдано 133 голоса, а для принятия решения требуется 355 голосов. Поэтому парламент не может вынести решение», — говорится на сайте бундестага.

Новое обсуждение документа состоится на следующей неделе, заявили представители СДПГ.

Предполагалось, что подготовленный правящей коалицией Германии законопроект защитит газопровод «Северный поток — 2» от поправок к Газовой директиве ЕС, принятых в апреле. Новые положения этого документа распространяют на морские газопроводы требования, действующие в отношении наземных магистралей.

Напомним, «Северный поток — 2» — это две нити газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, протянувшиеся от побережья России в Балтийском море до Германии. Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2 AG, половину средств в которую вложил «Газпром». Оставшуюся часть инвестировали европейские компании Uniper, Wintershall, OMV, Shell и Engie.

Среди предусмотренных поправками к Газовой директиве ЕС мер присутствует анбандлинг (запрет для одной компании на добычу газа и одновременное владение газопроводом), доступ других компаний к 50% мощности магистрали, недискриминационные тарифы и прозрачность.

Поправки вступили в силу 23 мая. Некоторые газопроводы могут получить исключения из действия этого регламента, однако в данном случае речь идёт только о магистралях, введённых в эксплуатацию до 23 мая 2019 года.

Как пишет Bild, в подготовленном для рассмотрения бундестагом законопроекте предлагалось отказаться от этой даты, что позволило бы обойти требования поправок к Газовой директиве ЕС. По информации Bloomberg, замысел парламентариев ФРГ заключался в том, чтобы датой завершения проекта считался не срок окончания строительства, а дата осуществления в него инвестиций.

Отметим, что ранее Германия добилась смягчения поправок к Газовой директиве, согласно которым решение о предоставлении исключения газопроводу принимает не Брюссель, а государство, на чьей территории магистраль входит в ЕС. В случае «Северного потока — 2» речь идёт о самой Германии.

Вскоре после этих событий канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила мнение, что Еврокомиссия не сможет помешать реализации «Северного потока — 2», несмотря на принятие Газовой директивы.

Reuters

© Anton Vaganov

«Проект практически полностью утверждён. Новая Газовая директива даёт Еврокомиссии больше возможностей для опротестования (запуска «Северного потока — 2». — RT). Однако и она не воспрепятствует проекту», — приводит произнесённые в мае слова Меркель ТАСС.

Комментируя рассмотрение нормативных документов в бундестаге, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что ведущие энергетические компании должны быть в нём заинтересованы.

«Если будет принят этот законопроект, это будет означать, что «Газпром» сможет полностью использовать все объёмы газа, которые предоставляет труба, и полностью их продавать», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его словам, перспективы у рассматриваемого бундестагом документа хорошие, поскольку инициаторами его разработки стали представители правящей коалиции.

«Законопроект надо принимать — тем более что он был разработан по инициативе правящей коалиции. Поэтому, я думаю, это только вопрос времени», — заключил эксперт.

Украина против

Незадолго до рассмотрения документа в парламенте Германии на Украине высказались против смягчения правил ЕС в пользу «Северного потока — 2». Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал Германию не поддерживать эти поправки.

«Как нам стало известно, сегодня на рассмотрении бундестага после полуночи стоит на голосовании версия поправок, которая позволит немецкому регулирующему органу принять отклонения от директивы ЕС в отношении проектов с инвестициями, «осуществлёнными до 23 мая 2019». Сейчас директива является обязательной для каждого государства — члена ЕС», — написал Гончарук в Facebook.

Украинский премьер выразил мнение, что принятие документа немецкими парламентариями нарушит консенсус между всеми странами ЕС и может иметь далеко идущие последствия для европейской энергетической безопасности и солидарности государств Евросоюза.

Торговый представитель Украины Тарас Качка также сообщил, что Киев намерен обжаловать в суде возможное решение властей ФРГ сделать исключение для «Северного потока — 2».

«Такое решение противоречит решению Еврокомиссии и обязательствам Германии, а потому непременно будет обжаловано. Это может быть наша жалоба, или жалоба Польши, или другой страны», — заявил Качка изданию «Европейская правда».

В свою очередь, группа депутатов немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» выступила с заявлением, указав, что реализация проекта «Северный поток — 2» служит интересам Берлина и Европы.

Как полагает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, противники «Северного потока — 2» проявляют заметную активность.

«Мы видим, что в этом плане противники «Северного потока — 2» работают, и среди них есть люди, которые пытаются продавливать логику, что Россия — опасная страна, несмотря на очевидные экономические интересы Германии», — сказал эксперт в беседе с RT.

Он придерживается мнения, что экономические преимущества проекта сыграют решающую роль, но сейчас ситуацию вокруг «Северного потока — 2» пытаются политизировать.

«Экономические интересы совершенно чётко диктуют, что нужно помогать газовому сотрудничеству с Россией. А то, что голосование не прошло, показывает, что есть сторонники активного сотрудничества с Россией, которые эту логику пытаются продвигать (прежде всего ХДС/ХСС), и есть «Зелёные», которые, очевидно, действуют в другом ключе и исходят из политизации этой истории», — подытожил эксперт.