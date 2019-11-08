Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве ЕС
«Было отдано 133 голосов, для принятия решения требуется 355 голосов», — цитирует РИА Новости председательствующего Бундестага.
Отмечается, что новое заседание назначено на 9:00 8 ноября.
Уточняется, что на данный момент повестка дня заседания в пятницу не включает в себя рассмотрение законопроекта о поправках к газовой директиве.
Законопроект предполагает возможность исключений из требований третьего энергопакета для трубопроводов из стран, не являющихся членами ЕС. Эти правила будут распространяться на завершающую часть трубопровода «Северный поток — 2».
Ранее стало известно, что трёхсторонние экспертные консультации по газоснабжению Евросоюза, Украины и России состоятся в Брюсселе 8 ноября.