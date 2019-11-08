Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве ЕС

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Бундестаг не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза в Германии.

«Было отдано 133 голосов, для принятия решения требуется 355 голосов», — цитирует РИА Новости председательствующего Бундестага.

Отмечается, что новое заседание назначено на 9:00 8 ноября.

Уточняется, что на данный момент повестка дня заседания в пятницу не включает в себя рассмотрение законопроекта о поправках к газовой директиве.

Законопроект предполагает возможность исключений из требований третьего энергопакета для трубопроводов из стран, не являющихся членами ЕС. Эти правила будут распространяться на завершающую часть трубопровода «Северный поток — 2».

Ранее стало известно, что трёхсторонние экспертные консультации по газоснабжению Евросоюза, Украины и России состоятся в Брюсселе 8 ноября.

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