Украина пригрозила обратиться в Суд ЕС из-за «Северного потока — 2»
- РИА Новости
«Такое решение противоречит решению Еврокомиссии и обязательствам Германии, а потому непременно будет обжаловано», — цитирует его «Европейская правда».
По словам Качки, вся ситуация вокруг СП-2 — это «попытки сохранить устаревшую модель газовых отношений», однако время не стоит на месте.
Как отметил торгпред, Киев «модернизируется в соответствии с новыми энергетическими требованиями и имеет преимущества».
«Россия же стремится сохранить устаревшую модель отношений — и это путь в никуда. Это динозавр, который сопротивляется, но его конец неизбежен», — сказал он.
Ранее газета Bild писала, что немецкая правящая коалиция разработала новый закон, который поможет защитить строящийся газопровод от усиленных правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
В апреле Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве. Они касаются правил работы морских участков трубопроводов.
В компании Nord Stream 2 AG призвали Суд ЕС отменить дискриминационные меры в отношении «Северного потока — 2».
30 октября Дания дала разрешение на строительство по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.