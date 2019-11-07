Украина пригрозила обратиться в Суд ЕС из-за «Северного потока — 2»

Если Германия сделает в своём законодательстве исключение для газопровода «Северный поток — 2», то Украина обжалует этот шаг в Суде Евросоюза, заявил украинский торговый представитель Тарас Качка.

«Такое решение противоречит решению Еврокомиссии и обязательствам Германии, а потому непременно будет обжаловано», — цитирует его «Европейская правда».

По словам Качки, вся ситуация вокруг СП-2 — это «попытки сохранить устаревшую модель газовых отношений», однако время не стоит на месте.

Как отметил торгпред, Киев «модернизируется в соответствии с новыми энергетическими требованиями и имеет преимущества».

«Россия же стремится сохранить устаревшую модель отношений — и это путь в никуда. Это динозавр, который сопротивляется, но его конец неизбежен», — сказал он.

Ранее газета Bild писала, что немецкая правящая коалиция разработала новый закон, который поможет защитить строящийся газопровод от усиленных правил обновлённой Газовой директивы ЕС.

В апреле Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве. Они касаются правил работы морских участков трубопроводов.

В компании Nord Stream 2 AG призвали Суд ЕС отменить дискриминационные меры в отношении «Северного потока — 2».

30 октября Дания дала разрешение на строительство по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.