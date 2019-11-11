Эксперт прокомментировал начало арбитража Nord Stream 2 AG против Евросоюза
- РИА Новости
«Перед нами очевидная попытка Nord Stream 2 AG защитить свои интересы, которые ущемлены принятыми поправками к базовым документам ЕС в отношении «Северного потока — 2», — заявил он.
По его словам, действия компании логичны.
Как отметил Фролов, в Брюсселе задним числом приняли поправки к своему энергетическому законодательству, расширившие действие европейских нормативных актов на те газопроводы, которые не идут по территории ЕС.