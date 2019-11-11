Эксперт прокомментировал начало арбитража Nord Stream 2 AG против Евросоюза

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Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что компания — оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG начала арбитраж против Евросоюза из-за несоответствия поправок к газовой директиве Энергетической хартии.
Эксперт прокомментировал начало арбитража Nord Stream 2 AG против Евросоюза
  • РИА Новости

«Перед нами очевидная попытка Nord Stream 2 AG защитить свои интересы, которые ущемлены принятыми поправками к базовым документам ЕС в отношении «Северного потока — 2», — заявил он.

По его словам, действия компании логичны.

Как отметил Фролов, в Брюсселе задним числом приняли поправки к своему энергетическому законодательству, расширившие действие европейских нормативных актов на те газопроводы, которые не идут по территории ЕС.

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